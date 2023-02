Descubra o penteado ideal para a mulher de cada signo

Confira inspirações que representam a personalidade de cada nativa do zodíaco

Cada nativa tem um penteado que representa a sua personalidade Imagem: Shutterstock

Ao longo da história da humanidade e em todos os continentes, vimos os mais diferentes estilos de penteados, perucas e formas de se arrumar o cabelo, que demonstram a personalidade da mulher de cada época.

Até o século XIX, o mais usual era a mulher manter os cabelos compridos. Isso mudou a partir do século XX, quando o cabelo chanel, o pixie, ou o big chop se tornaram populares, ganhando as passarelas. Influenciaram, também, milhares de mulheres ao redor do globo.

De lá para cá, muita coisa mudou e, hoje em dia, as mulheres usam o cabelo da forma como se sentem melhores e mais representadas. Considerando isso, o cabeleireiro Primo Bonafini, que há 27 anos trabalha na área, criou 12 penteados baseados nas principais características de cada um dos signos solares. Confira!

Áries

O penteado ideal para a mulher de Áries (Imagem: Shutterstock)

As mulheres do signo de Áries não se curvam a padrões ou regras que são ditadas pela sociedade. Assim, o cabelo que mais vai expor sua personalidade é um chanel com nuca batida e o cabelo em duas cores, um loiro em cima e a parte de baixo mais escura.

Touro

O penteado ideal para a mulher de Touro (Imagem: Shutterstock)

As nativas de Touro são fortes, elegantes e autênticas, gostam de simplicidade e chamam atenção pelo pensamento crítico e pela opinião forte. Por isso, o penteado ideal para as taurinas é um amarrado simples e caído por um lado dos ombros.

Gêmeos

O penteado ideal para a mulher de Gêmeos (Imagem: Shutterstock)

As geminianas são autênticas, indecisas e curiosas. Com certeza, o penteado ideal para essas mulheres será com o cabelo volumoso, metade preso e metade solto, evidenciando a indecisão das nativas de Gêmeos.

Câncer

O penteado ideal para a mulher de Câncer (Imagem: Shutterstock)

As mulheres do signo de Câncer são emotivas, apaixonadas e muito determinadas. O penteado que mais combina com elas é o estilo princesa, com uma amarração lateral e muitos pins com brilho, que darão esse ar romântico às cancerianas.

Leão

O penteado ideal para a mulher de Leão (Imagem: Shutterstock)

As mulheres de Leão são dinâmicas, gostam de inovar e de serem o centro das atenções. Assim, o penteado ideal para elas é com tranças, brilhos e cachos, pois essas nativas vão se sentir empoderadas e felizes com esse penteado.

Virgem

O penteado ideal para a mulher de Virgem (Imagem: Shutterstock)

As nativas de Virgem são perfeccionistas e detalhistas. Por isso, esse penteado, com muitas camadas e entrelaçado perfeitamente, traz à tona a personalidade das virginianas.

Libra

O penteado ideal para a mulher de Libra (Imagem: Shutterstock)

As mulheres do signo de Libra são autênticas e literalmente equilibradas. Elas conseguem trazer harmonia para qualquer ambiente. Em função disso, sua personalidade pode ser evidenciada com um penteado chique, apresentando muitos brilhos, cabelo com franjão, levemente trançado e finalizado com um pequeno coque.

Escorpião

O penteado ideal para a mulher de Escorpião (Imagem: Shutterstock)

As nativas de Escorpião são sensuais, misteriosas e apegadas. Então, o penteado ideal para elas é um coque com fios espaçados e uma franja de lado, que vai trazer sensualidade e mostrar sua força e personalidade forte.

Sagitário

O penteado ideal para a mulher de Sagitário (Imagem: Shutterstock)

As mulheres de Sagitário são visionárias, expansivas e livres. O penteado ideal para elas é um estilo com tranças, que vai chamar atenção, dar mobilidade e sem pesar na cabeça.

Capricórnio

O penteado ideal para a mulher de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

As nativas de Capricórnio são leais, fiéis e muito companheiras. O penteado que mais representa essas mulheres é cheio, com muito brilho e ousadia. Nesse exemplo, o cabeleireiro colocou muitos adornos em pedra, trazendo sofisticação e modernidade.

Aquário

O penteado ideal para a mulher de Aquário (Imagem: Shutterstock)

As mulheres de Aquário são revolucionárias e têm muita empatia, mas podem ter dificuldade para demonstrar os sentimentos. O espírito livre e “rebelde” delas é evidente em um penteado colorido, um cabelo em camadas e com as pontas repicadas.

Peixes

O penteado ideal para a mulher de Peixes (Imagem: Shutterstock)

As nativas de Peixes são choronas, românticas e charmosas. O cabelo comprido no estilo princesa, com mechas loiras e cachos nas pontas é o cabelo perfeito para estas mulheres.

Por astrólogo Ravi Vidya