Descubra o que irrita cada signo no trabalho

Astróloga explica como os astros influenciam a personalidade dos nativos no ambiente corporativo

Por meio do signo solar, é possível saber até o que mais irrita um nativo no meio corporativo Imagem: E.Va | Shutterstock

Geralmente, no trabalho, temos contato com pessoas com personalidades diferentes. Por exemplo, cada um tem o seu jeito de organizar a mesa, de apresentar ideias e, até mesmo, preferências por trabalhar ou não em equipe.

A astrologia, por sua vez, pode ajudar a entender como é cada pessoa no ambiente de trabalho e seus principais pontos positivos. Inclusive, por meio do signo solar, é possível saber até o que mais irrita um nativo no meio corporativo.

A seguir, a astróloga e taróloga Priscila Bocchino explica mais sobre a personalidade de cada signo no trabalho. Confira!

Áries

Regido por Marte e do elemento Fogo, Áries gosta de movimento e de obter conquistas em todos os âmbitos de sua vida. No trabalho, o que pode irritar o ariano são pessoas sem iniciativas ou, até mesmo, com um ritmo menos acelerado do que o seu. Ordens e pessoas autoritárias também podem deixar esse nativo bem desconfortável, porque ele gosta de estar sempre no comando.

Touro

Os taurinos adoram conforto e tranquilidade (Imagem: Shutterstock)

Regido por Vênus e do elemento Terra, Touro adora conforto e tranquilidade. Ambientes com muita energia, falta de rotina e agitação fazem com que o taurino perca o foco com mais facilidade. Pessoas do signo de Touro têm um ritmo próprio de trabalho, e tentar agilizar isso pode irritá-los. O ambiente ideal dos taurinos é, sem dúvidas, o home office.

Gêmeos

Regido por Mercúrio e do elemento Ar, Gêmeos gosta de comunicação e de sociabilidade. Geminianos conseguem propor ideias e apresentar soluções sobre os mais variados assuntos e com uma grande facilidade. Mas, para que isso aconteça sem irritações e problemas, as pessoas precisam ouvi-los. Esse nativo precisa se expressar livremente para que ideias brotem e não haja um bloqueio.

Câncer

Regido pela Lua e do elemento Água, Câncer gosta de acolhimento e de proteção. Um ambiente de trabalho em que não há segurança ou ocorra muitos imprevistos no dia a dia pode deixar um canceriano extremamente irritado e, com isso, pode rolar até chantagem emocional e cara fechada com os colegas.

Leão

Regido pelo Sol e do elemento Fogo, Leão precisa de um palco para mostrar o seu melhor e brilhar. Um ambiente que não valoriza suas ideias ou que não leva o seu trabalho a sério pode deixar o leonino bem irritado. Duvidar do potencial desse nativo também não é uma opção muito saudável.

Virgem

Virginianos preferem seguir uma rotina e fazer planejamentos (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Regido pelo planeta Mercúrio e de elemento Terra, Virgem gosta de rotina e planejamento. Um ambiente sem organização, com pessoas que fazem diversas críticas sobre o trabalho do virginiano ou que quebram qualquer tipo de regra, pode deixar esse nativo bem irritado.

Libra

Regido por Vênus e do elemento Ar, Libra preza por harmonia e equilíbrio. Um ambiente bagunçado e desorganizado pode prejudicar o desenvolvimento profissional de um libriano. Agora, quer deixá-lo irritado de verdade? Peça para que ele tome uma decisão sem ouvir os dois lados da situação. O medo de estar fazendo uma injustiça irá travá-lo.

Escorpião

Regido por Marte e Plutão e do elemento Água, Escorpião é intenso e extremamente competitivo. Em um ambiente de trabalho, quando percebe que suas ideias foram “roubadas” ou, até mesmo, que os devidos créditos não foram dados, costuma ir atrás da vingança. Invadir a sua privacidade e a sua intimidade, sem permissão, também irá deixá-lo bem irritado.

Sagitário

Regido por Júpiter e do elemento Fogo, Sagitário gosta de liberdade e conhecimento. Para irritar um sagitariano, basta colocá-lo em um ambiente fechado, sem grandes mudanças e movimentações ou com uma rotina bem determinada. Ele irá se sentir preso e com medo de que esteja perdendo muita coisa no mundo lá de fora.

Capricórnio

Capricornianos trabalham com bastante foco e metas (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Regido por Saturno e do elemento Terra, Capricórnio gosta de foco e trabalho. Um capricorniano irá se irritar com a falta de metas e planejamento de seus funcionários ou colegas. Desculpas sem argumentos também não serão aceitas ou vistas com bons olhos. Está com dúvida em alguma coisa? Peça a sua ajuda, não faça de qualquer jeito.

Aquário

Regido por Saturno e Urano e do elemento o Ar, Aquário é o signo revolucionário do zodíaco. Um aquariano fica muito irritado quando precisa fazer sempre as mesmas coisas, sem grandes mudanças ou inovações. Ele precisa de ideias novas e descobrir novos resultados para aquilo que faz. Deixe-o livre para criar, pensar e questionar.

Peixes

Regido por Júpiter e Netuno e do elemento Água, Peixes é o signo mais sensível do zodíaco. Ambientes com grandes tensões emocionais ou com atividades que precisa realizar sozinho podem deixar esse nativo bem desconfortável. Colegas ou funcionários grosseiros ou injustos com o coletivo também podem deixar o pisciano irritado.