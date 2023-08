Descubra por que o cachorro tem chulé 

Esse tipo de odor pode ser causado por diferentes fatores e merece atenção do tutor

O excesso de umidade nas patas dos cães pode contribuir para o desenvolvimento do chulé Imagem: algae | ShutterStock

O termo “chulé” é uma expressão popularmente usada para se referir a odores desagradáveis nos pés, geralmente causados pelo suor e bactérias. Embora os cachorros não transpirem como os humanos, eles têm glândulas sudoríparas localizadas em outras partes do corpo, como nas almofadas das patas. Essas glândulas são responsáveis por liberar pequenas quantidades de suor.

Dessa maneira, o excesso de umidade nas patas dos cães pode favorecer a proliferação de bactérias e fungos responsáveis pelo cheiro desagradável, o famoso “chulé”. Geralmente, isso pode acontecer em dias muito quentes ou quando o animal prática muita atividade física.

Quando deve ser motivo de preocupação

Embora seja normal que os cachorros possuam um odor próprio, o cheiro das patas não deve ser excessivamente forte ou desagradável. Caso se torne muito intenso, persistente e for acompanhado de outros sintomas, como coceira excessiva, vermelhidão ou secreções, pode ser um sinal de que algo não está certo e é importante levá-lo ao veterinário para uma avaliação completa.

Manter as patas do cachorro limpas é importante para evitar o mau cheiro (Imagem: O_Lypa | ShutterStock)

Como combater o chulé do cachorro

Para combater o “chulé” do cachorro e manter as patas do animal saudáveis e limpas, é importante seguir algumas práticas:

Higiene regular: Limpe as patas do cachorro com uma toalha úmida após cada passeio, removendo a sujeira acumulada e resíduos.

Limpe as patas do com uma toalha úmida após cada passeio, removendo a sujeira acumulada e resíduos. Corte das unhas: Mantenha as unhas do cachorro aparadas para evitar acúmulo de sujeira e detritos embaixo delas.

Mantenha as unhas do cachorro aparadas para evitar acúmulo de sujeira e detritos embaixo delas. Banho regular: Dê banho no cachorro com uma frequência adequada, de acordo com as orientações do médico veterinário. Isso ajudará a manter o corpo do animal limpo e com menos odores.

Dê banho no cachorro com uma frequência adequada, de acordo com as orientações do médico veterinário. Isso ajudará a manter o corpo do animal limpo e com menos odores. Secagem adequada: Certifique-se de secar bem as patas do cachorro após o banho ou após passeios em dias chuvosos.

Certifique-se de secar bem as patas do cachorro após o ou após passeios em dias chuvosos. Escolha uma alimentação adequada: Certifique-se de que o cachorro está recebendo uma dieta equilibrada e adequada às suas necessidades. Uma alimentação saudável pode ajudar a manter a saúde geral do animal e influenciar positivamente o odor do seu corpo.

Além disso, hidratar as almofadinhas, com um produto indicado pelo veterinário, pode ajudar a manter as patas do cachorro saudáveis. Isso porque o hidratante ajuda a recuperar a barreira cutânea dessa região.