Descubra qual é a cor da sorte de cada signo do zodíaco

Veja como cada cor pode potencializar qualidades, equilibrar emoções e atrair oportunidades para os nativos

A cor certa ajuda cada nativo a expressar suas qualidades com mais intensidade Imagem: FotoCuisinette | Shutterstock) </p>

As cores têm vibrações energéticas que dialogam com a frequência de cada signo do zodíaco. Na Astrologia, elas funcionam como verdadeiros amplificadores de força pessoal, ajudando a ativar qualidades, equilibrar emoções e a atrair oportunidades.

Abaixo, descubra qual tonalidade é considerada a cor da sorte do seu signo!

Áries — vermelho

O ariano encontra no vermelho a força da ação, da coragem e da liderança Imagem: NatBasil | Shutterstock

O vermelho simboliza coragem, ação e vitalidade, exatamente como a essência ariana. Essa cor ativa iniciativa, confiança e liderança, ajudando Áries a conquistar objetivos e se posicionar com firmeza.

Touro — verde

O taurino se fortalece com o verde, tonalidade que ativa estabilidade, prosperidade e segurança emocional Imagem: NatBasil | Shutterstock

O verde representa prosperidade, estabilidade e conexão com a natureza. Para Touro, signo ligado ao prazer e à segurança material, essa cor fortalece o equilíbrio emocional e o magnetismo financeiro.

Gêmeos — amarelo

O geminiano vibra com o amarelo, cor que estimula a comunicação e a criatividade Imagem: NatBasil | Shutterstock

O amarelo estimula a mente, a comunicação e a criatividade. Como os geminianos são curiosos e mentais, essa cor potencializa o raciocínio rápido, a leveza e a sociabilidade.

Câncer — branco

O canceriano se conecta com o branco, que traz proteção, acolhimento e equilíbrio emocional Imagem: NatBasil | Shutterstock

O branco vibra proteção, sensibilidade e acolhimento — energias muito ligadas ao signo de Câncer. Essa cor traz paz interior, equilíbrio emocional e sensação de segurança.

Leão — dourado

O leonino brilha com o dourado, cor que reforça a autoestima e o magnetismo Imagem: NatBasil | Shutterstock

A cor dourada simboliza brilho, poder pessoal e autoestima. Leão se conecta com essa tonalidade porque ela ativa magnetismo, confiança e presença marcante.

Virgem — azul-claro

O virginiano encontra no azul-claro a serenidade e a clareza que favorecem foco e organização Imagem: NatBasil | Shutterstock

O azul-claro transmite organização mental, serenidade e clareza. Para os virginianos, a cor ajuda a reduzir a ansiedade, aumenta o foco e favorece decisões racionais.

Libra — rosa

O libriano se harmoniza com o rosa, que ativa a diplomacia e o equilíbrio nas relações Imagem: NatBasil | Shutterstock

O rosa está associado ao amor, à harmonia e à beleza — três pilares importantes do universo libriano. Essa cor intensifica o charme, a diplomacia e o equilíbrio nas relações.

Escorpião — vinho

O escorpiano se fortalece com o vinho, tonalidade intensa que estimula o poder pessoal e a transformação Imagem: NatBasil | Shutterstock

A cor vinho carrega profundidade, intensidade e mistério. Essa cor fortalece o poder pessoal do escorpiano, além de estimular a intuição e a transformação interior.

Sagitário — roxo

O sagitariano se expande com o roxo, cor ligada à sabedoria, inspiração e propósito Imagem: NatBasil | Shutterstock

O roxo simboliza expansão espiritual, sabedoria e visão elevada. Para Sagitário, amplia a intuição, a inspiração e a conexão com o propósito de vida.

Capricórnio — marrom

O capricorniano encontra no marrom a base sólida para disciplina, foco e construção de metas Imagem: NatBasil | Shutterstock

O marrom representa solidez, disciplina e estrutura. Essa cor fortalece a persistência capricorniana e ajuda a manter o foco em metas de longo prazo.

Aquário — azul-turquesa

O aquariano se inspira com o azul-turquesa, que desperta a originalidade e ideias inovadoras Imagem: NatBasil | Shutterstock

O azul-turquesa está ligado à inovação, liberdade e originalidade. Ele estimula a criatividade aquariana e favorece ideias fora do padrão.

Peixes — lilás

O pisciano se conecta ao lilás, cor que amplia a sensibilidade, a imaginação e a espiritualidade Imagem: NatBasil | Shutterstock

O lilás vibra sensibilidade, espiritualidade e imaginação. Para os piscianos, essa cor intensifica a intuição, a conexão energética e a inspiração artística.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.