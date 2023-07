Descubra qual é a viagem ideal para cada signo do zodíaco

A astrologia pode te ajudar a escolher um destino maravilhoso para as férias

Alguns destinos combinam mais com a personalidade de determinados nativos Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

As férias desempenham um papel crucial em nossa saúde física, mental e emocional, proporcionando um período essencial de descanso, relaxamento e recuperação. Além disso, elas nos permitem explorar novos lugares, culturas e experiências, ampliando nossos horizontes e criando boas memórias.

Contudo, são tantos destinos incríveis que pode ser difícil escolher apenas um lugar para visitar. Por isso, uma alternativa para decidir o destino ideal é entender qual lugar combina com as características do seu signo. Por isso, a astróloga Yasmin Alves conta quais lugares podem agradar cada nativo. Confira!

Áries

As pessoas de Áries adoram viagens com bastante movimento e aventuras, não gostam de ficar apenas no hotel. O destino perfeito pode ter passeios, trilhas e atividades. De todos os signos, esse é um dos mais aventureiros. Os arianos podem topar quase tudo.

Destinos ideais: Chapada Diamantina, Floresta Amazônica ou Jalapão.

Touro

Signo de Touro (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Touro gostam de viagens confortáveis e luxuosas em lugares turísticos. Normalmente buscam um bom hotel, que tenha o máximo de serviços disponíveis para seu conforto. Além disso, adoram conhecer a gastronomia dos lugares que visitam.

Destinos ideias: Itália, Suíça, Grécia e Polônia.

Gêmeos

As pessoas de Gêmeos gostam de destinos com bastante estímulo mental, ou seja, adoram viagens com amigos, comunicação e passeios. Amam conhecer culturas diferentes e exóticas, que oferecem conhecimento. Podem fazer tanto um safári na África do Sul como conhecer um museu na França. O importante é sempre o conhecimento e as conversas.

Destinos ideais: África do Sul, França e Londres.

Câncer

As pessoas do signo de Câncer gostam de destinos mais calmos e tranquilos, com pessoas que ama. Normalmente viagens muito longas podem ser cansativas para esses nativos. Por isso, lugares para passar um fim de semana ou até 5 dias são sempre as melhores opções. Adoram conhecer a cultura do próprio país.

Destinos ideais: Florianópolis, Praia do Forte e Arraial do Cabo.

Leão

As pessoas do signo de Leão gostam de destinos com bastante diversão e arte. Adoram ir para festas, passeios, eventos, museus, galerias de arte, shows etc. Esse nativo pode viajar acompanhado, mas também consegue se divertir sozinho.

Destinos ideais: França, China, Londres ou Las Vegas.

Virgem

Signo de Virgem (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

As pessoas do signo de Virgem gostam de viagens bem planejadas e organizadas. Normalmente tem o roteiro todo estabelecido meses antes. Seus lugares preferidos são sempre mais tranquilos. Seu destino perfeito tem passeios para restaurantes, pontos históricos e praias tranquilas. O que mais irrita o virginiano são viagens em época de temporada, em que tudo é cheio.

Destinos ideais: Campos do Jordão, Monte Verde ou Fernando de Noronha.

Libra

As pessoas do signo de Libra gostam de viagens confortáveis e luxuosas, para lugares turísticos com as pessoas que ama. Adoram tirar boas fotos e ter ótimas recordações. Amam conhecer gastronomia, museus e pontos turísticos dos lugares que visitam.

Destinos ideais: Barcelona, Milão ou Paris.

Escorpião

As pessoas de Escorpião gostam de viagens para lugares com água, o elemento que rege o signo. Amam ver o mar e relaxar em resorts. Podem gostar também de lagos e cachoeiras. Viagens para centros urbanos podem ser cansativas para esses nativos.

Destinos ideais: Austrália, Maragogi ou Califórnia.

Sagitário

As pessoas de Sagitário topam todo tipo de viagem. Adoram conhecer lugares com bastante natureza e com aventuras e locais para explorar, como uma praia paradisíaca ou uma montanha com uma vista excepcional. De todos os signos, esse é o nativo que mais ama viajar. Por isso, qualquer destino pode ser bom.

Destinos ideais: uma expedição pelo Pantanal, Índia, Nova Zelândia e Filipinas.

Capricórnio

Signo de Capricórnio (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Capricórnio amam intercâmbios ou viagens a trabalho. Gostam de ter algum objetivo para viajar além da questão turística. Seus destinos normalmente são centros urbanos. Nem sempre viagens para lugares isolados são interessantes.

Destinos ideais: Brasília, Rio de Janeiro e Cidade do México.

Aquário

As pessoas de Aquário gostam de viagens para lugares diferentes e únicos. Podem até ir para lugares turísticos, mas procuram fazer passeios diferentes. Seus destinos preferidos são locais que nem todos conhecem. Além disso, de todos os signos, Aquário é o que mais tem interesse em conhecer cidades.

Destinos ideais: Tokyo, Dubai e Nova York.

Peixes

As pessoas do signo de Peixes gostam de destinos com muita beleza natural, como praias, cachoeiras, parques e montanhas. Podem realizar viagens no impulso e nem sempre tem uma grande organização, pois buscam seguir seus instintos.

Destinos ideais: Caribe, Praia do Forte e Farol de Santa Marta.