Descubra qual é o anjo da guarda do signo de Capricórnio

Cassiel traz consigo a energia de disciplina, perseverança e estrutura para os capricornianos

O anjo da guarda de Capricórnio presta auxílio nas jornadas em direção ao sucesso Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock

O anjo da guarda é uma presença constante em diversas tradições espirituais e religiosas, representando proteção, cuidado e a orientação de um caminho divino. Para muitas pessoas, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida. Sua figura simboliza apoio nos momentos difíceis, auxílio nas decisões importantes e a sensação de que ninguém está totalmente sozinho diante dos desafios do cotidiano.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Cassiel é o anjo da guarda disciplinado do signo de Capricórnio. Ele traz consigo a energia de disciplina, perseverança, estrutura e orientação para suporte nos caminhos da construção sólida e da realização pessoal.

A energia de Cassiel traz conexão fundamental para os capricornianos que buscam atingir suas metas com disciplina e perseverança. Além disso, presta auxílio nas jornadas em direção ao sucesso, fornecendo uma base sólida para as realizações.

Ler e fazer uma reflexão sobre o Salmo 90 é uma das formas de os capricornianos se conectarem com o anjo Cassiel Imagem: Victor Araujo Smera | Shutterstock

Dicas para conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Cassiel, anjo guardião dos nativos de Capricórnio. Confira!