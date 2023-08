Descubra qual é o prato ideal para o pai de cada signo

Permita que a energia dos astros guie você na criação de um cardápio que vai conquistar o paladar e o coração do seu pai

Características dos signos ajudam a escolher o prato perfeito para o pai de cada signo do zodíaco Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Está se aproximando o dia dedicado a celebrar aquele que nos guia e inspira ao longo da vida: o Dia dos Pais. E, para tornar essa ocasião verdadeiramente memorável, que tal preparar aquele almoço especial para o seu pai ou ainda levá-lo em um restaurante legal, tudo isso considerando as indicações astrológicas?

Gostou da ideia? Então saiba que isso é possível, basta consultar as características de cada signo do zodíaco para entender as suas preferências, como indica o astrólogo Ravi Vidya. Confira a seguir:

Áries

O pai ariano é pura energia e entusiasmo. Surpreenda-o com um churrasco ao ar livre, com carnes suculentas, acompanhamentos picantes e saladas frescas. Ele vai adorar a experiência do seu filho(a), preparando o almoço na churrasqueira de casa com toda a família.

Touro

Pais taurinos gostam de experiências gastronômicas de luxo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Para o pai taurino, uma experiência gastronômica de luxo é a escolha certa. Sirva pratos sofisticados, vinhos refinados e sobremesas indulgentes. Um prato principal de filé mignon com molho de vinho tinto e um crème brûlée de sobremesa são mimos que ele certamente apreciará.

Gêmeos

A curiosidade é a marca do pai geminiano. Prepare um menu de degustação com uma variedade de pequenos pratos de diferentes cozinhas ao redor do mundo. Com certeza essa degustação vai deixar seu pai muito feliz. Certifique-se de incluir opções vegetarianas e veganas para atender à sua paixão pela experimentação.

Câncer

O pai canceriano tem uma forte ligação emocional com a comida. Proporcione conforto com pratos caseiros e reconfortantes, como um macarrão ao molho bolonhesa ou de queijo, ou talvez um ensopado de legumes. Complete com um pudim de pão ou outra sobremesa que evoque memórias familiares.

Leão

Nada menos que grandioso para o pai leonino! Sirva um banquete digno da realeza, com carnes nobres, acompanhamentos exóticos e uma sobremesa magnífica, como um bolo de camadas extravagante. Os leoninos gostam de comer e beber bem, com certeza você sabe o que vai agradar o seu pai.

Virgem

Apresentação da mesa é importante para os pais virginianos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O pai virginiano aprecia qualidade e apresentação impecáveis. Planeje um jantar com ingredientes frescos e saudáveis, como um salmão grelhado com legumes no vapor, seguido de uma salada de frutas artisticamente montada. Vai ser incrível!

Libra

A harmonia é essencial para o pai libriano. Ofereça um jantar equilibrado com pratos leves e saborosos. Um frango grelhado com ervas acompanhado de seleção de queijos e pães artesanais será um deleite para os sentidos desse pai.

Escorpião

O pai escorpiano busca intensidade de sabores. Sirva pratos ousados e picantes, como uma paella de frutos do mar bem temperada. Finalize com uma sobremesa de chocolate com um toque de pimenta, agradando seu paladar requintado.

Sagitário

O espírito aventureiro do pai sagitariano pede por diversidade. Crie um buffet internacional com pratos de várias culturas, como sushi e tacos. Essa variedade irá alimentar sua alma exploradora e vai garantir a diversão de toda a família.

Capricórnio

Jantar clássico é a opção ideal para os capricornianos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Tradição e qualidade são essenciais para o pai capricorniano. Um jantar clássico, com assado suculento e batatas assadas, arroz com legumes e salada de folhas frescas, seguido de uma torta de maçã caseira, honrará sua natureza tradicional.

Aquário

O pai aquariano busca originalidade. Surpreenda-o com pratos criativos e únicos, como uma pizza gourmet com ingredientes incomuns ou hambúrguer artesanal. Certifique-se de incluir opções variadas e doces também.

Peixes

O pai pisciano é sensível e espiritual. Proporcione um jantar leve e saudável, com pratos à base de peixe e uma sobremesa feita com sorvete e frutas frescas. Essa refeição será um reflexo do seu amor e compaixão.