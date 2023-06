Descubra qual fase da Lua mais influencia o seu signo

Veja como esse astro afeta as emoções e os comportamentos de cada nativo do zodíaco

Fases da Lua impactam o comportamento dos 12 signos do zodíaco Imagem: Zvereva Yana | Shutterstock

As fases da Lua têm exercido um papel significativo no campo da astrologia há séculos e possui um impacto profundo em nossas emoções, comportamentos e até mesmo em nosso destino. Por isso, neste conteúdo, vamos explorar como as fases da Lua afetam cada signo do zodíaco, revelando a influência única que este astro exerce sobre cada um deles.

Lembrando que, além das fases da Lua, outros fatores astrológicos também influenciam os signos. No entanto, compreender como este astro afeta cada signo pode ajudar a aproveitar melhor as energias cósmicas e entender as emoções e comportamentos de maneira mais profunda.

Áries

A fase da Lua que mais afeta Áries é a Lua Nova. Durante essa fase, os arianos podem sentir uma intensa energia de renovação e um impulso para iniciar novos projetos. Eles se tornam mais ousados e confiantes, buscando a independência e a conquista de metas mais desafiadoras.

Touro

Lua Crescente aumenta a energia e a motivação dos nativos de Touro (Imagem: magic pictures | Shutterstock)

Touro é regido principalmente pela Lua Crescente. Nessa fase, os taurinos experimentam um aumento de energia e motivação. Eles se sentem mais determinados a buscar estabilidade e segurança material. É uma época em que podem tomar decisões importantes e se empenhar em construir bases sólidas para seus objetivos.

Gêmeos

A Lua Cheia é a fase que tem maior influência sobre os geminianos. Durante esse período, eles podem se sentir mais comunicativos, carismáticos e cheios de ideias mirabolantes. Essa fase favorece a expressão verbal e estimula a curiosidade nos nativos de Gêmeos, incentivando-os a explorar novos conhecimentos e estabelecer conexões com outras pessoas.

Câncer

Câncer é altamente sensível à Lua Crescente. No decorrer deste período, os cancerianos podem sentir uma intensificação de suas emoções, o que os torna mais intuitivos e empáticos. Eles tendem a se voltar para a família e para a proteção de seus entes queridos, buscando estabilidade emocional e um ambiente acolhedor.

Leão

A Lua Cheia é a fase que mais impacta Leão. Durante essa fase, os leoninos experimentam um aumento da vitalidade, confiança e expressão criativa. Eles podem se sentir mais magnéticos e atraentes, destacando-se em eventos sociais e buscando o reconhecimento do público.

Lua Minguante traz a necessidade de organização e purificação para os virginianos (Imagem: magic pictures | Shutterstock)

Virgem

Virgem é influenciado principalmente pela Lua Minguante. Nesta fase, os virginianos podem sentir uma necessidade de organização e purificação. É um momento propício para a reflexão, autoanálise e liberação de padrões negativos. Eles buscam aperfeiçoar-se e adotar um estilo de vida muito mais saudável.

Libra

A fase da Lua que mais afeta Libra é a Lua Nova. Durante essa fase, os librianos podem se sentir mais inclinados a buscar o equilíbrio e a harmonia em suas vidas. É um momento propício para estabelecer parcerias, resolver conflitos e tomar decisões importantes em busca da paz interior.

Escorpião

Escorpião é fortemente influenciado pela Lua Crescente. Neste período, os escorpianos experimentam um aumento de sua intensidade emocional e sexual. Eles podem se sentir mais determinados a buscar a verdade, aprofundar-se em seus relacionamentos e explorar sua própria força interior.

Sagitário

A Lua Cheia é a fase que mais afeta Sagitário. Durante esse momento, os sagitarianos podem sentir uma expansão de sua energia, buscando novas aventuras e experiências. Eles se sentem inspirados a explorar o mundo, adquirir conhecimento e expandir seus horizontes.

Durante a Lua Minguante, os nativos de Capricórnio sentem a necessidade de autorreflexão e introspecção (Imagem: magic pictures | Shutterstock)

Capricórnio

Capricórnio é influenciado principalmente pela Lua Minguante. Nessa fase, os capricornianos podem sentir uma necessidade de introspecção e autorreflexão. É um momento propício para planejar metas de longo prazo, trabalhar no desenvolvimento pessoal e se desapegar do que não é mais necessário.

Aquário

A fase da Lua que mais impacta os nativos de Aquário é a Lua Nova. Por isso, neste período, os aquarianos podem se sentir mais inclinados a buscar a inovação e a liberdade. Eles podem ter ideias revolucionárias e se engajar em atividades altruístas, buscando aprimorar a sociedade e promover a igualdade.

Peixes

Peixes é fortemente influenciado pela Lua Crescente. Durante essa fase, os piscianos podem sentir uma intensificação de sua sensibilidade e intuição. Eles se tornam mais receptivos às energias sutis e podem ter experiências espirituais profundas. É um momento propício para explorar a criatividade e a expressão artística.

Por Ravi Vidya (Médium sensitivo)