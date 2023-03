Descubra qual tipo de perfume usar em cada estação do ano

Perfumista dá dicas valiosas para escolher a fragrância ideal

Vale a pena se atentar à escolha de fragrâncias Imagem: Deman | ShutterStock

Cada estação do ano exige um tipo diferente de fragrância. Por exemplo, durante a primavera e o verão, o melhor é optar por fragrâncias leves e mais frescas, com notas cítricas ou florais. Isso porque o calor tende a torná-las mais fortes, o que pode causar dor de cabeça ou mal-estar em pessoas mais sensíveis. Já no outono e no inverno, as fragrâncias podem ser mais quentes e intensas, com notas amadeiradas e especiarias.

A perfumaria francesa é sucesso no mundo todo e há anos conquistou os brasileiros. Por isso, a perfumista Poliana Palhano, que trabalha na Fragrance de L’opéra em Paris, na França, compartilhou dicas valiosas sobre como usar perfume da forma mais adequada.

Jamais esfregue a essência

“Durante o dia, usar uma colônia ou Eau de Toilette é uma boa escolha, pois são opções mais leves. Para a noite, opte por um Parfum ou Eau de Parfum, visto que são mais fortes e apropriados para o horário. Borrife o perfume nas partes quentes do corpo e jamais esfregue-o no corpo, porque isso pode alterar suas moléculas e consequentemente seu cheiro”, aconselha Poliana.

O perfume ideal eleva a autoestima (Olena Yakobchuk | ShutterStock)

Diferença entre Eau de Parfum e Eau de Toilette

A perfumista explica que muitas pessoas compram perfumes, mas não sabem a diferença entre um Eau de Parfum e um Eau de Toilette. A diferença entre os perfumes é basicamente a quantidade de essência; os mais leves, como colônias ou Eau de Toilette, possuem mais álcool e pouca essência, ou seja, são mais diluídos, consequentemente a fixação é bem menor.

Parfum, Eau de Parfum e Elixir possuem quantidades maiores de essência, fixam melhor, mas são bem mais caros, pois são menos diluídos. Essas diferenças afetam não apenas a intensidade do perfume, mas também a duração e a fixação na pele.

Escolher a fragrância adequada para cada estação do ano e ocasião poderá fazer toda a diferença para chegar com elegância a um evento, ao trabalho ou até mesmo a simples espaços públicos.

*Por Rodrigo Almeida