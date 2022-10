Dia da Leitura: 4 livros de heróis para ensinar valores importantes para crianças

Personagens fictícios podem ajudar os pequenos a desenvolverem ética, coragem e humildade

Livros de heróis ajudam a educar crianças Imagem: Shutterstock

No dia 12 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Leitura. A data tem como objetivo incentivar a prática da leitura entre jovens e adultos. De acordo com informações da 5º edição da pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’, divulgada em 2020, os brasileiros leem em média 5 livros por ano, isso porque o tempo dedicado à internet tem afetado a leitura.

Contudo, a leitura ainda é fundamental para o aprendizado. Ler algo que você realmente gosta é fundamental para transformar a leitura em um hábito. Além disso, a leitura ajuda no desenvolvimento infantil, as histórias de super-heróis são um bom exemplo.

Essas figuras acompanham os pequenos desde cedo e podem ensinar valores importantes. Por isso, a distribuidora de livros Disal apresenta 4 títulos do universo da Marvel que podem ensinar grandes lições para as crianças. Confira!

Principais valores que os heróis ensinam as crianças

Um estudo realizado pela fábrica de brinquedos Mattel do Brasil, em parceria com o Instituto GFK Indicator, mostrou que os super-heróis não só influenciam o dia a dia das crianças como também são essenciais para a formação da personalidade. De acordo com a pesquisa, é nessa primeira relação da criança com os personagens que elas entendem alguns valores como ética, coragem e humildade.

1. Capitã Marvel: mais alto, mais longe, mais rápido (Liza Palmer)

O livro conta a história de Carol Danvers, uma iniciante na Força Aérea dos Estados Unidos que em seu primeiro ano na escola de voo será testada de todas as maneiras possíveis. Na academia, ela terá que lutar contra sua natureza desafiadora e seguir as ordens que são impostas se quiser se destacar em um espaço que ainda é um “clube só para homens”, na década de 1980. Mas sob a marra de Carol, esconde-se um medo persistente de que nunca consiga ser boa o bastante.

No começo, a Força Aérea parece não apostar que ela consiga, e impõe uma programação rigorosa feita por oficiais exigentes, e que deverá ser cumprida caso queira manter a possibilidade de se juntar ao programa de elite Flying Falcons, que nunca teve uma mulher em suas fileiras.

2. Viúva Negra – Os bastidores do filme (Culturama)

Desde sua primeira aparição no universo cinematográfico da Marvel, a espiã Natasha Romanoff tentou fazer as pazes com o passado, mas agora esse passado está em seu encalço. No filme Viúva Negra, ela se reconecta com a família, desvendando segredos antigos, e encara um novo e mortal inimigo.

Para ajudar o leitor a se aprofundar na história dessa super-heroína, a culturama confeccionou este livro, que realiza um passeio pelos bastidores do filme de ação dramático, apresentando o elenco e a equipe que contaram a história da Viúva Negra. Além disso, a publicação ainda oferece uma leitura repleta de fotografias e entrevistas exclusivas, com artes conceituais e uma HQ inédita.

Livros de heróis contribuem para o desenvolvimento de crianças (Imagem: Shutterstock)

3. Homem De Ferro – A manopla (Eoin Colfer)

Tony Stark é conhecido de diversas maneiras: magnata corporativo, bilionário, inventor, gênio, mas, acima de tudo, ele é famoso por ser o super-herói da armadura vermelha e dourada, o invencível Homem de Ferro.

O que os fãs de Tony não sabem é que um acontecimento na sua infância o levou a deixar de lado os brinquedos, substituindo-os por armas projetadas para manter a paz e a ordem. Eles não percebem quanta dor ele esconde por baixo do exterior reluzente da armadura. Mas o show tem que continuar. As pessoas esperam dele força, sarcasmo e extravagância o tempo todo, e ele não está disposto a desapontá-las.

4. Pantera Negra: O jovem príncipe (Ronald L. Smith)

Seu destino é ser o Pantera Negra, mas, por enquanto, ele é apenas T’Challa, um jovem príncipe de 12 anos que mora em sua terra natal, Wakanda, uma nação africana isolada e detentora de tecnologia de ponta. Quando ele não está aprendendo o ofício de governar o reino com o pai, ou testando sua última invenção tecnológica, ele sai para quebrar as regras junto a seu melhor amigo, M’Baku.

No entanto, quando um conflito começa a fermentar perto de Wakanda, seu pai faz um anúncio surpreendente: enviará T’Challa e M’Baku para estudar nos Estados Unidos. Mas a instituição de ensino em que eles são matriculados não se trata de uma escola particular prestigiada, mas, na verdade, de uma escola de ensino fundamental simples no coração de Chicago.

Embora tenha recebido um traje tecnológico e um anel de vibranium para serem utilizados apenas em casos de emergência, T’Challa percebe que talvez não esteja tão bem equipado quanto acreditava para lidar com a sua vida nos Estados Unidos.