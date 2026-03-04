Dia da Mulher: 11 livros escritos por elas e para elas
Confira uma curadoria de autoras que transformam experiências em reflexão
Entre trabalho, família e cobranças, muitas mulheres seguem cuidando de tudo e todos, menos de si. Por isso, a leitura vira um respiro, uma maneira de colocar as ideias no lugar. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, fizemos uma curadoria de livros escritos por autoras que transformaram experiências em palavra.
Ler essas autoras é reconhecer que força e vulnerabilidade caminham juntas. Que esta seleção seja um convite neste 8 de março para abrir um livro, espaço na agenda e, quem sabe, um novo capítulo da própria história. Confira as indicações!
1. Origami com asas
O livro de estreia de Debbie Villela reúne poemas e reflexões que funcionam como um diário da alma. Com escrita sensível e humana, a autora atravessa temas como amor, perda, saudade e resistência. A metáfora do origami conduz a narrativa em que a vida dobra, transforma e desafia, mas não impede o voo. Um convite a reconhecer beleza nas próprias cicatrizes e a renascer com leveza, mesmo depois das dobras do tempo.
2. Vale das Pitangueiras
Ao completar 40 anos, Natália decide romper com a vida que já não a sustenta e recomeçar. Cansada do trabalho, do casamento em crise e dos silêncios familiares, ela parte para o sítio da avó. O que seria apenas cuidado transforma-se em reencontro consigo mesma. Nessa obra, Elenice Koziel traz uma história forte sobre memórias, terra e afeto, para que as mulheres aprendam a descosturar dores e semear novos caminhos. Um romance sobre coragem feminina, raízes e o poder de refazer a própria história.
3. Menopausa, muito prazer
Neste livro, a ginecologista e sexóloga Dra. Andréa Rufino transforma a menopausa em um convite ao autoconhecimento, à saúde e ao prazer feminino. Com base científica e olhar sensível à realidade brasileira, a autora orienta sobre sintomas, terapias, prevenção de doenças e sexualidade, mostrando que essa fase pode ser de fortalecimento, autonomia e redescoberta na maturidade.
4. O mar é uma pista de dança
Neste livro, Cilene Resende mergulha nas profundezas do oceano para trazer à tona versos que ecoam a imensidão das emoções humanas. Suas poesias, vastas como o mar, misturam o misterioso e o profano, explorando amores, sonhos, temores e ambições. Como uma sereia que canta nas profundezas, convida o leitor a se perder em suas palavras, que fluem como ondas, ora suaves, ora arrebatadoras. Um convite à dança entre a fantasia e a realidade, um canto que ressoa no fundo da alma.
5. Rimas do Aleatório
Do aleatório criam-se histórias que narrativa alguma poderia superar. Luísa desenha um universo de amizade, amor e intrigas nas belas paisagens da Europa. Do que parece ser um triângulo amoroso surgem caminhos diversos que colocam a personagem de frente com suas próprias inseguranças, mágoas do passado, e mostra as possibilidades de independência e construção de laços. Nessa obra, Karin Gobitta Földes reflete a vida como ela é: sem roteiro.
6. Elegância, Espiritualidade & Engajamento
A autora Daniela Linhares parte da imagem da mulher elegante, impecável por fora, mas esgotada por dentro, para revelar sua própria crise: cristã e formada em Teologia, percebeu que lhe faltava a verdadeira elegância de Cristo. Ao estudar o fruto do Espírito, entendeu que boas maneiras e espiritualidade não se opõem, se completam. Este livro nasce desse divisor de águas e convida leitoras a viverem uma transformação interior que reflita graça, equilíbrio e plenitude no Senhor.
7. Propósito enCANTA
Musicista há mais de duas décadas, Giovanna Andreo compartilha sua jornada de reconexão após o diagnóstico de surdez neurossensorial bilateral progressiva, que redefiniu sua relação com a música e com o futuro. O livro traz uma reflexão sobre propósito, presença e coragem para viver com autenticidade. A partir da própria vivência, da neurociência e de experiências de palco, inclusive no Rock in Rio, a autora mostra como transformar adversidades em força criativa.
8. Renascimento Hormonal
Um relato inspirador que vai além da balança. Especialista em emagrecimento e longevidade, Dra. Ana Luísa Vilela apresenta um novo olhar sobre saúde e bem-estar. Após enfrentar graves complicações de uma cirurgia bariátrica aos 28 anos, transformou a própria história em um caminho de autoconhecimento e equilíbrio. Ao afirmar que o excesso de peso envolve fatores hormonais e emocionais, e não falta de força de vontade, defende uma relação mais consciente com o corpo. A obra reúne evidências científicas e vivência pessoal em lições de disciplina e propósito.
9. Meninas céticas compartilham guarda-chuvas
Em uma temporada em Seul, duas melhores amigas com visões opostas sobre o amor enfrentam choques culturais, frustrações e paixões inesperadas. Entre cafés, paisagens icônicas da Coreia do Sul e guarda-chuvas divididos, elas aprendem que amadurecer é rever expectativas, permitir-se sentir e fortalecer a própria voz. Escrita por Gisele Fortes, esta é uma história sobre amizade feminina, coragem afetiva e a liberdade de escrever a própria narrativa.
10. Rabena Karib
Nesta biografia, a jornalista e pesquisadora Cristina Seixas reconstrói a travessia de Vittorio e Teresa Ficara entre a Itália, o Egito e o Brasil ao longo do século XX. Marcado pela guerra, pelo exílio e pela reconstrução em terras brasileiras, Vittorio enfrentou a prisão no deserto e recomeçou a vida no Rio de Janeiro, onde se tornou alfaiate da tradicional Casa Canadá. Mais que um relato histórico, é uma história de amor, resiliência e esperança.
11. Coisas que eu tinha pra dizer e não disse
Com uma escrita íntima e sensível, Le Savoldi transforma em poesia os sentimentos guardados, as despedidas silenciosas e os amores que ficaram pelo caminho. A obra conduz o leitor por memórias delicadas e dores silenciadas, abrindo espaço para a reflexão e o acolhimento das próprias emoções. Entre fé, luto e esperança, os versos revelam a força da palavra como instrumento de cura, reconciliação e recomeço.
Por Misael Freitas
