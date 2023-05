Dia das Mães: dicas de cardápio e receitas para todos os gostos

Aprenda a preparar opções de pratos simples para servir e arrasar na celebração

Berinjela ao vinagre Imagem: Viktory Panchenko | Shutterstock

O Dia das Mães é uma das celebrações mais especiais do ano. Nesta data, é comum as famílias se reunirem para presentearem as matriarcas e aproveitarem um delicioso dia. Para isso, nada melhor do que ter opções de cardápios com pratos gostosos e práticos de fazer, pois eles ajudam a manter a tradição economizando tempo na cozinha. A seguir, confira uma lista completa com opções de pratos saborosos para servir!

Opção 1:

Café da manhã

Misto-quente: separe duas fatias de pão de forma e passe manteiga sobre elas. Recheie com 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto. Unte uma frigideira com manteiga, coloque o pão sobre ela e doure os dois lados.

separe duas fatias de pão de forma e passe manteiga sobre elas. Recheie com 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto. Unte uma frigideira com manteiga, coloque o pão sobre ela e doure os dois lados. 1 copo de suco verde: em um liquidificador, coloque 1 folha de couve, 1 fatia de abacaxi cortada em pedaços, 1 pedaço de gengibre descascado, 200 ml de água de coco e folhas de hortelã a gosto e bata até obter ruma consistência homogênea.

Lanche da manhã

200 ml de iogurte natural com morangos

Almoço

Salada de batatas com atum temperada com azeite, vinagre, limão, sal e pimenta-do-reino.

Asas de frango defumadas

Arroz com ervas frescas

Sobremesa: sorvete de ameixa

Lanche da tarde

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate

Jantar

Berinjela ao vinagre

Ceia

200 ml de leite quente com mel

Berinjela ao vinagre

Ingredientes

2 berinjelas

2 pimentões vermelhos cortados em tiras

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e cortada em tiras

100 g de nozes picadas

1 xícara de chá de óleo de soja

1/2 xícara de chá de vinagre branco

Sal e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Corte as berinjelas em tiras, coloque em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por 30

minutos. Após, escorra a água e forre o fundo de um refratário com uma camada de berinjela. Depois, disponha uma camada de pimentão vermelho sobre ela e adicione o alho, a cebola e as nozes. Repita o processo até preencher todo o refratário. Reserve.

Em outro recipiente, coloque o vinagre, o óleo e o sal e misture bem. Despeje sobre os legumes e cubra o refratário com papel alumínio. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Desligue o forno, salpique com salsinha e sirva em seguida.

Opção 2:

Café da manhã

Crepioca: em um recipiente, misture 1 ovo e 2 colheres de sopa de goma de mandioca hidratada (tapioca). Coloque em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e doure dos dois lados. Recheie com queijo branco.

em um recipiente, misture 1 ovo e 2 colheres de sopa de goma de mandioca hidratada (tapioca). Coloque em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e doure dos dois lados. Recheie com queijo branco. 1 copo de smoothie de morango: em um liquidificador, coloque 8 morangos, 2 colheres de sopa de aveia, 200 ml de leite, 1 banana e 1 colher de sopa de açúcar e bata até obter uma consistência homogênea.

Lanche da manhã

1 mamão com sementes de chia

Almoço

Salada de alface com beterraba e cenoura temperada com vinagre, azeite, sementes de chia e sal.

Filé de frango ao molho de salsa

Arroz integral

Sobremesa: pudim de chia com chocolate

Lanche da tarde

Espetinho de frutas

Jantar

Sopa de abóbora com cenoura

Ceia

1 manga cortada picada

Filé de frango ao molho salsa (Imagem: Yakov Cheshikhin | Shutterstock)

Filé de frango ao molho salsa

Ingredientes

4 filés de frango

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sobremesa de azeite

1 xícara de chá de vinho branco

1 xícara de café de água

1 colher de chá de amido de milho

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e frite até dourar os dois lados. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o vinho branco, a água, o amido de milho e a salsa e misture bem. Despeje a mistura sobre o frango e cozinhe até engrossar. Tempere com sal e sirva em seguida.