Dia das Mães: economize no presente utilizando milhas aéreas

Especialista explica como utilizar os pontos do cartão de crédito pode ser vantajoso

Milhas aéreas são alternativa para gastar pouco comprando presentes Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

O Dia das Mães é uma data que costuma movimentar o setor de vendas. A procura de presentes impulsiona a oferta de produtos, que vão desde cosméticos de beleza e vestuário até experiências relaxantes como um dia de spa. No entanto, de acordo com um levantamento realizado pela Hibou e a Score Retail, neste ano, os brasileiros estão buscando economizar e pretendem gastar até R$ 250,00 para presentear as mães.

Ainda avaliando o cenário para o Dia das Mães, de acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), oito em cada dez consumidores vão sair às compras para o Dia das Mães, movimentando R$ 33,2 bilhões nos segmentos de comércio e serviço. Por outro lado, 23% têm intenção de gastar menos para economizar dinheiro, devido ao orçamento apertado ou pela piora do cenário econômico em relação ao ano passado.

Por isso, o educador financeiro especializado em cartões de crédito e em milhas aéreas, Rodrigo Góes, explica como é possível utilizar os pontos dos programas de fidelidade em troca de experiências e produtos. Veja!

Lojas para fazer compras com milhas

Para ajudar nessa tarefa de economizar no Dia das Mães, o profissional lista algumas lojas que oferecem a possibilidade de acumular ponto com milhas fazendo compras para a casa ou dia a dia. “Existem várias lojas de diversos departamentos que são parceiras dos programas de fidelidades como: Natura, Camicado, Casas Bahia, Zattini, Netshoes, Renner, entre outras”, conta Rodrigo Góes.

Compras do dia a dia ajudam a acumular pontos no cartão de crédito (Imagem: Nattakorn_Maneerat | Shutterstock)

Vantagens dos cartões de crédito no acúmulo de milhas

Para aqueles que duvidam da eficiência da estratégia do acúmulo de milhas por cartão de crédito como uma manobra para economizar e gerenciar os gastos da família, o educador pondera. “É comum o pensamento de que o cartão de crédito faz você gastar mais dinheiro, mas quem tem planejamento em milhas não pensa assim”, explica.

Segundo o profissional, é possível ganhar com os gatos no cartão de crédito. “Se você consegue escolher um bom cartão de crédito e pagar todas as suas contas do dia a dia com ele, vai acumular mais pontos. Pontos esses que poderão ser transferidos para milhas nas janelas de oportunidades que o mercado oferece o tempo todo. Então, nessa estratégia, você consegue acumular um volume expressivo de milhas com os gastos fixos que você sempre teve na sua casa – sem um investimento a mais por isso. É gastar para ganhar”, aponta Rodrigo Góes.

Estratégias para acumular milhas

O especialista também alerta que é necessário ter estratégias para acumular as milhas e não se enrolar com o valor da fatura. “As milhas oferecem um novo mundo de oportunidades, então é possível fazer muitas coisas com elas somente acumulando, mas é preciso usar sempre de forma estratégica e ao seu favor. Todos os gastos devem ser computados e estrategicamente analisados para reverter em pontos que você possa utilizar lá na frente e para que não vire uma bola de neve”, finaliza o profissional.

Por Evelyn Guimarães