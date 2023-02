Dia de Iemanjá: 3 simpatias para atrair amor, prosperidade e proteção

Espiritualista ensina rituais para fazer pedidos à Rainha do mar

Iemanjá é considerada a Rainha do Mar e protetora dos pescadores Imagem: Shutterstock

No dia 2 de fevereiro é celebrado o “Dia de Iemanjá”, uma homenagem à divindade feminina das religiões do candomblé e da umbanda. Rainha do mar e um orixá de grande poder, ela é considerada, por seus devotos, protetora dos pescadores, zeladora do amor e da maternidade, além de fonte de generosidade por atender a pedidos por meio de oferendas.

“Em vários locais do país, principalmente na parte litorânea, ocorrem grandes comemorações e festas; o período é propício para fazer oferendas, rituais e simpatias para atrair boas energias e agradecer à Iemanjá por outras conquistas. É conhecida como a mãe de todos os orixás e, por isso, é uma das divindades mais respeitadas nas religiões africanas. Este ano, é uma das entidades regentes. Simboliza a força da mulher e da maternidade e é considerada a protetora de todos os lares, fonte do perdão e do amor incondicional”, comenta a espiritualista Kélida Marques, seguidora da Umbanda.

A seguir, a espiritualista elenca 3 simpatias para homenagear Iemanjá e atrair o que se deseja. Confira!

1. Simpatia para pedir saúde e proteção

A simpatia para pedir saúde, invocando a proteção da entidade, é simples: agrade-a com um vaso de flores ou rosas brancas. Em um dia de sábado, pegue o vaso com as rosas e coloque na mesa da cozinha ou sala, ofereça essas rosas à Iemanjá e peça saúde a todos que moram na casa.

Oferecer barco com presentes para Iemanjá ajuda a atrair sorte no amor (Imagem: Shutterstock)

2. Simpatia para ter sorte no amor

Para essa simpatia, você vai precisar de cinco ou oito rosas brancas, perfume de alfazema, fitas com as cores da harmonia (azul, amarelo, rosa, branco e verde), espelho, talco, sabonete e bijuterias. Forre uma cesta com papel celofane, amarre uma fita no cabo de cada flor e jogue um pouco de talco e de perfume por cima. Depois, coloque o espelho, o sabonete e as bijuterias na cesta e leve para o mar. Para finalizar, conte três ondas e, na quarta, ofereça a cesta à entidade.

3. Simpatia para atrair paz e prosperidade

Você irá misturar pétalas de rosas brancas, arroz cru e um perfume de sua preferência e passar pelo corpo. Olhando para o mar, reze para Iemanjá pedindo paz e prosperidade para o seu ano. Tire os sapatos e entre no mar vestindo alguma roupa branca, dê três mergulhos e saia da água de costas para a areia.

Por Julia Vitorazzo