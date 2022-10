Dia do Gin Tônica: bartender ensina a preparar o drink perfeito com o destilado

4 dicas para você fazer a bebida em casa e comemorar a data

Gin tônica foi criado para amenizar problemas renais Imagem: Shutterstock

Considerado um dos drinks mais consumidos na última década e um dos mais populares no mundo, o Gin Tônica é um clássico da coquetelaria. O dia do Gin Tônica é comemorado no dia 19 de outubro desde 2010. Não existe de fato um motivo oficial ou um acontecimento para que a data fosse criada, a ideia foi apenas deixar registrado no calendário a importância do drink para a história da coquetelaria.

Origem do Gin tônica

Apesar de ser uma bebida bastante consumida nos dias de hoje, essa combinação de gin com água tônica é antiga. “O gin surgiu na Holanda, por volta do século XVII, e foi criado pelo médico e professor Francisco de la Boie que decidiu misturar zimbro ao destilado com o objetivo de criar um remédio para amenizar problemas renais. Como essa mistura era barata e saborosa, acabou sendo usada para outros fins”, explica a bartender Thays Paiva.

A bebida acabou sendo utilizada pelos ingleses durante a colonização do continente africano, dando coragem e ajudando nas noites frias. Porém o clima da Índia – colônia inglesa durante o século XIX – era quente e úmido, propício ao aumento no número de mosquitos transmissores da malária.

Com fama de remédio milagroso, os ingleses passaram a tomar quinina frequentemente para evitar a malária, mas para disfarçar o amargor e tornar palatável a amargosa quinina, decidiram adicionar gin, surgindo assim a primeira versão do gin tônica. Com o tempo o drink foi ganhando novos ingredientes e novas versões. “Hoje é possível encontrar gin produzido com zimbro, casca de laranja, melissa, coentro, etc”, pontua Thay Paiva.

4 dicas para preparar o drink

Por mais que a bebida pareça ser simples e fácil de preparar, existem algumas dicas indispensáveis para quem quer preparar um Gin Tônica perfeito. A bartender Thays Paiva explica algumas técnicas para quem quer comemorar a data brindando com esse clássico da coquetelaria, confira:

1. A temperatura da água tônica é essencial

Quanto mais baixa for a temperatura da água tônica, melhor! (cuidando para não congelar). As moléculas de dióxido de carbono, responsáveis por criarem as bolhas, acabam tendo mais dificuldade de escapar com a água tônica bastante gelada. Sendo assim, a Gin Tônica permanece mais tempo com gás e aroma.

2. Atenção com o gelo

Esse é um dilema clássico do mundo da coquetelaria, não deixar a bebida ficar aguada. Para evitar que esse tipo de situação aconteça, é importante escolher pedras de gelo mais consistentes e maiores.

Mexer muito o gin tônica altera o seu sabor (Imagem: Shutterstock)

3. Cuidado na hora de mexer

Nada de agitar a tônica antes de fazer a mistura com o gin. Além disso, quando for o momento de misturar os ingredientes no copo, uma pequena volta com a colher bailarina já está de bom tamanho. Se ficar mexendo muito, as bolhas de gás acabam sendo desfragmentadas, comprometendo o sabor da gin tônica.

4. Escolha o copo certo

Os britânicos gostam de apreciar o gin tônica em copos altos. Já os espanhóis preferem o copo balão, que por ter uma boca larga, possibilita que os aromas do gin sejam apreciados com mais sutileza.

Como preparar o Gin Tônica?

Para quem quer fazer em casa o drink em casa, Thays Paiva explica o passo a passo da receita. Confira!

Ingredientes

50 ml de gin

2 fatias de limão siciliano

150 ml de água tônica

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma taça, coloque as pedras de gelo e adicione o gin. Acrescente as fatias de limão siciliano e finalize com a água tônica. Sirva em seguida.