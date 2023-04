Dia do Humorista: 5 nomes marcantes do humor brasileiro

Conheça mais sobre as principais personalidades dedicadas à comédia no Brasil

Os humoristas nos alegram durante os momentos mais difíceis Imagem: lexaarts | ShutterStock

No dia 12 de abril, é comemorado o Dia do Humorista no Brasil, em homenagem a Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anysio. A data celebra os profissionais que dedicam boa parte da vida a transmitir alegria e descontração ao público com talento e criatividade.

O humor brasileiro é crescente e incomparável. Sendo assim, a cena nacional possui grandes nomes que marcaram a história da comédia nacional e jovens que mostram uma nova forma de fazer rir. A seguir, confira cinco desses artistas que são referência quando se fala de humor no país.

1. Chico Anysio

Chico Anysio (Imagem: Reprodução digital | Arquivos Globo)

Chico Anysio é um dos maiores ícones do humor brasileiro. Ele nasceu em Maranguape, no Ceará, em 1931, e começou a carreira na rádio em 1950. Foi na TV, porém, que ele se destacou. Na década de 1960, participou de programas como “Balança Mas Não Cai” e “Chico City”. Em 1973, estreou o “Chico Anysio Show”, que ficou no ar por 10 anos e tornou-se um dos programas mais populares da TV brasileira. Chico Anysio criou personagens icônicos, como Professor Raimundo, Alberto Roberto, Painho e Salomé.

Além disso, ele também se destacou como roteirista e diretor, tendo escrito e dirigido diversas séries e programas humorísticos. Chico Anysio foi um pioneiro no uso do humor para abordar temas relevantes da sociedade brasileira, como política, religião e relações sociais.

2. Jô Soares

Jô Soares (Imagem: Reprodução digital | Arquivos Globo)

Jô Soares (1988-2022) é um dos mais conhecidos humoristas do Brasil. Ele nasceu em São Paulo e começou a carreira artística como ator. Na década de 1970, tornou-se apresentador de televisão e criou o programa “Viva o Gordo”, que ficou no ar por cinco anos. Ele sempre demonstrou muita inteligência e humor em suas entrevistas, deixando os entrevistados à vontade para falar sobre assuntos diversos.

O programa “Jô Soares Onze e Meia”, que estreou em 1988, foi um grande sucesso, sendo exibido durante mais de duas décadas. Nele, Jô entrevistou personalidades importantes, como Nelson Mandela, Fernanda Montenegro, Pelé, Ayrton Senna, entre outros.

3. Tatá Werneck

Tatá Werneck (Imagem: Reprodução digital | Lady Night)

Tatá Werneck é uma das humoristas mais populares da atualidade. Ela nasceu em 1983, no Rio de Janeiro, e começou a carreira na televisão em 2009, no programa “Quinta Categoria”, da MTV. Em seguida, passou por diversos programas de televisão, como “Comédia MTV”, “Tudo pela Audiência” e “Lady Night”. Tatá Werneck é conhecida por seu humor irreverente e por suas imitações hilárias de personalidades famosas.

Tatá é bastante ativa nas redes sociais, tendo uma presença forte e engajada em diversas plataformas. Conhecida por ser autêntica, ela está sempre mostrando o lado mais engraçado e descontraído. A humorista costuma compartilhar vídeos e fotos engraçadas, memes e paródias, além de interagir com os fãs por meio de comentários e respostas em suas publicações.

4. Paulo Gustavo

Paulo Gustavo (Imagem: Reprodução digital | Instagram)

Paulo Gustavo foi um dos mais talentosos humoristas do Brasil. Ele nasceu em 1978, no Rio de Janeiro, e começou a carreira no teatro. O artista sempre recebeu destaque expressivo com cada personagem. Em 2011, estreou o monólogo “Minha Mãe é uma Peça”, que se tornou um grande sucesso de público e crítica. Em seguida, adaptou a peça para o cinema, e o filme se tornou o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Paulo Gustavo morreu em 2021, vítima da COVID-19, deixando uma grande saudade nos fãs e um legado representativo no mundo do humor.

5. Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães (Imagem: Reprodução digital | Instagram)

Ingrid Guimarães é uma das mais talentosas humoristas do Brasil. Ela nasceu em 1972, no Rio de Janeiro, e começou a carreira na televisão em 1995, no “Programa de Domingo”. Em seguida, passou por diversos programas de televisão, como “Sai de Baixo”, “Zorra Total”, “Cilada” e “Chapa Quente”. Ingrid Guimarães é conhecida por sua atuação em filmes de comédia, como “De Pernas Pro Ar”, “Loucas Pra Casar” e “Um Namorado Para Minha Mulher”.

Ingrid também é produtora e roteirista. Já produziu diversos filmes, como “De Pernas Pro Ar” e “Loucas Pra Casar”, e escreveu os roteiros de alguns deles. É considerada uma das maiores referências da comédia brasileira e representa um pilar da atuação das mulheres na comédia.