Dia do lixo na dieta: 4 dicas para fazer corretamente

É possível comer bem sem colocar a sua a dieta tradicional em risco

Alimentos como doces, frituras e gorduras são prejudiciais em qualquer momento de uma dieta Imagem: batidas1| Shutterstock

O “dia do lixo” é uma expressão utilizada por pessoas que seguem dietas e hábitos alimentares saudáveis, e se refere a um determinado dia em que elas podem comer lanches e guloseimas sem muita restrição. Entretanto, para que este momento não atrapalhe ou desregule a dieta tradicional, é necessário ter disciplina e seguir algumas dicas essenciais. Confira algumas delas:

1. Vá com calma

O dia do lixo deve ser feito com alguns cuidados. “Não é recomendado que em um único dia da semana se coma tudo sem restrições. Mas é necessário sair da rotina e escolher um dia para comer o que gosta e tirar o estresse que uma dieta restrita pode causar”, aconselha a nutricionista Talitta Maciel.

2. Não coloque os demais dias em risco

Alimentos como doces, frituras e gorduras são prejudiciais em qualquer momento de uma dieta e excessos não são bem-vindos, pois colocam toda a sua dedicação dos outros dias em risco. Por isso, aproveite esse dia com moderação, mas mantenha sempre seu padrão de alimentação acompanhado de um nutricionista.

Não é recomendado que em um único dia da semana se coma tudo sem restrições (Imagem: stockcreations | Shutterstock)

3. Mantenha a disciplina

No “dia do lixo” também é preciso ter disciplina quanto à alimentação. “Deve ser acrescentado cerca de 500 a 1000 calorias a mais. Lembrando que, se exagerar, pode consumir o triplo disso facilmente”, explica Talitta Maciel.

4. Cuidado com os alimentos consumidos

O ideal é escolher pedaços pequenos e saborear bem os alimentos para dar mais saciedade. Além disso, o nutricionista deve sempre ser comunicado do que você come no “dia no lixo”. A nutricionista Talitta Maciel indica escolher doces com frutas ao invés dos cremosos cheios de creme de leite e leite condensado.

“Se antes você comia um pedaço grande de bolo, coma só a metade. Opte por versões mais saudáveis como chocolate superior ou igual a 70% cacau. Isso tornará sua reeducação mais saborosa e sem exageros”, completa a nutricionista.