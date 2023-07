Dia do Rock: entenda a influência desse estilo musical na moda

Estilista destaca as principais tendências inspiradas no gênero musical

Rock n’ Roll dita tendências de moda e comportamento Imagem: Rohappy | Shutterstock

No dia 13 de julho é celebrado o ‘Dia Mundial do Rock n’ Roll’, estilo musical famoso por sua presença marcante que influenciou diversas esferas da cultura. Com origem nos Estados Unidos, em 1950, o gênero é um dos mais populares atualmente e, assim como na época, segue ditando conceitos, sobretudo na moda, em que diversas personalidades icônicas inspiraram o público por gerações.

Por isso, a estilista, empresária e influenciadora ítalo-brasileira Anne Garcia destaca as principais tendências da moda que surgiram do universo do rock e como elas evoluíram ao longo dos anos. Veja!

Tendências inspiradas no Rock n’ Roll

Ao longo dos anos, o rock influenciou a moda e criou tendências que se destacam até hoje, como:

Jaquetas de couro;

Camisetas com estampas de bandas;

Jeans rasgados;

Botas de couro;

Tachas e rebites;

Cabelos desgrenhados;

Maquiagem marcante;

Delineado gatinho;

Estilo grunge dos anos 90.

Mas, conforme explica Anne Garcia, atualmente essas tendências são combinadas com elementos vintage e contemporâneos. “Jaquetas de couro continuam sendo um ícone do estilo roqueiro, mas agora são combinadas com peças mais modernas, como calças de couro justas ou jeans skinny. As camisetas com estampas de bandas ainda são populares, mas também há camisetas com logotipos gráficos ou frases provocativas”, afirma.

Além destes, as calças rasgadas, coturnos, botas pesadas e o estilo punk e grunge também estão em alta. “A maquiagem atual é mais suave do que no passado, mas ainda apresenta delineados expressivos e lábios escuros. A estética roqueira atual combina elementos clássicos com toques contemporâneos, refletindo uma atitude rebelde e autêntica”, completa a especialista.

Estilo de rock brasileiro prioriza as cores nas roupas (Imagem: Romam Samborskyi | Shutterstock)

Diferenças do estilo musical na moda italiana e brasileira

Anne Garcia ainda compara a moda influenciada pelo rock no Brasil e na Itália, onde morou por alguns anos. Segundo ela, ambos os países possuem características marcantes, mas também apresentam diferenças significativas.

No Brasil, o estilo roqueiro tem uma influência diversificada e combina elementos do rock internacional com a riqueza cultural brasileira. Os roqueiros brasileiros apostam em looks coloridos, descontraídos e cheios de personalidade.

Na Itália, a moda rock tende a ser mais sofisticada e elegante, com ênfase na qualidade dos tecidos, corte impecável e atenção aos detalhes. As peças são refinadas, com um toque de glamour e influências da alta costura.

“As diferenças entre os dois países se manifestam nas cores, estilos das roupas e formas de combinar as peças, mas em ambos os lugares a moda roqueira transmite uma atitude ousada, rebelde e apaixonada pela música”, explica a estilista ítalo-brasileira.

Marcas inspiradas pelo rock

E como o estilo criou tendência entre o público, marcas de roupas famosas também investiram no gênero, como elenca a estilista:

Colcci;

Ellus;

John John;

Diesel;

Philipp Plein.

“Essas marcas incorporam elementos do rock em suas coleções, como jaquetas de couro, jeans desgastados, estampas de bandas, tachas e caveiras”, conclui Anne Garcia.

Por Mayra Barros