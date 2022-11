Dia do Veganismo: 15 receitas de hambúrgueres para comemorar a data

Receitas práticas, saudáveis, deliciosas e livres de exploração animal

Hambúrguer de lentilha Imagem: Shutterstock

Os veganos têm uma dieta à base de vegetais, isto é, comem tudo aquilo que não seja de origem animal nem tenha envolvido a exploração de animais. Mas o veganismo não se restringe à alimentação. “O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade”, define a Vegan Society.

Para celebrar o Dia Do Veganismo, selecionamos 15 receitas práticas e saborosas de hambúrgueres, para você preparar em casa e perceber que é possível comer bem sem usar ingredientes de origem animal. Confira!

Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha crua

4 xícaras de chá de água

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Cominho a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a lentilha com a água e leve ao fogo médio para cozinhar até pegar pressão. Em seguida, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Escorra a água e coloque a lentilha em um recipiente. Adicione o alho, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, o sal e o cominho e misture. Aos poucos, acrescente o farelo de aveia e a farinha de arroz integral e mexa até dar o ponto de modelar. Divida a massa em 5 partes iguais e passe um fio de óleo nas mãos. Modele os hambúrgueres e reserve.

Unte uma forma com óleo e disponha os hambúrgueres sobre ela. Leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de abobrinha com cenoura

Ingredientes

200 g de batata descascada e picada

50 g de abobrinha descascada e picada

descascada e picada 150 g de cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de chá de açafrão

Farinha de rosca para empanar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, a cenoura e a abobrinha e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e escorra a água. Em seguida, com a ajuda de um garfo, amasse todos os legumes até formar um purê. Adicione o açafrão, o alecrim e misture até obter uma massa homogênea.

Tempere com o sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com óleo e reserve. Molde os hambúrgueres com as mãos, empane na farinha de rosca e disponha sobre a assadeira. Após, leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de palmito

Ingredientes

3 xícaras de chá de palmito picado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de pimentão picado

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de salsinha

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o palmito, cubra com água e adicione sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Após, desligue o fogo e reserve o palmito. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e frite por 1 minuto.

Em seguida, junte o palmito, a cebolinha, a pimenta-do-reino e o sal, misture bem e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo e adicione a farinha de rosca até obter uma massa homogênea. Molde os hambúrgueres, disponha sobre uma assadeira untada com óleo e leve ao forno em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de shimeji

Ingredientes

400 g de cogumelo shimeji

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

4 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Transfira o shimeji para a panela e adicione o sal, o molho de soja e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até secar a água. Em seguida, coloque o shimeji em uma peneira e deixe escorrer o excesso de água.

Em um liquidificador, coloque o shimeji e triture tudo até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a cebolinha, a farinha de rosca e a farinha de trigo. Modele os hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de berinjela

Ingredientes

1 berinjela

1 cebola

2 dentes de alho

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

1 colher de chá de sal

1/2 de xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca para empanar

Cominho e azeite a gosto

Modo de preparo

Lave a berinjela em água corrente e fure-a de todos os lados com o auxílio de um garfo. Em uma assadeira, coloque a berinjela com a cebola e o alho, ambos com casca. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Vire a berinjela na metade do tempo para assar por igual. Em seguida, desligue o forno, espere esfriar, descasque o alho e a cebola e retire a polpa da berinjela com a ajuda de uma colher. Em um liquidificador, coloque a polpa da berinjela, a cebola e o alho. Adicione o azeite, a linhaça, o cheiro-verde, o sal e o cominho e bata até obter uma massa homogênea. Após, transfira para um recipiente e acrescente a aveia e a farinha de trigo integral. Misture até obter uma massa consistente.

Unte as mãos com um fio de azeite e molde os hambúrgueres. Em seguida, unte uma assadeira com azeite e reserve. Empane os hambúrgueres na farinha de rosca, coloque-os sobre a assadeira e leve ao congelador até ficarem duros. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de água

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de sal

5 colheres de sopa de aveia em flocos finos

finos 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, a água, a cebola, o alho e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, despeje a mistura em um recipiente, acrescente a farinha de trigo e a aveia e mexa bem. Reserve. Unte uma assadeira com óleo e reserve. Modele os hambúrgueres, coloque sobre a assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourarem os dois lados. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-preto

Ingredientes

3 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo vegetal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão e amasse com a ajuda de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão reservado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, espere esfriar, junte a farinha de arroz e misture bem. Unte uma assadeira com óleo vegetal e reserve. Depois, unte as mãos com óleo vegetal, molde os hambúrgueres, coloque sobre a assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourarem os dois lados. Sirva em seguida.

Hambúrguer de proteína de soja

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

3 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/2 colher de sopa de hortelã desidratada

1/2 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água para deixar de molho

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e o molho de soja. Cubra com água quente e deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a aveia, a água e o azeite, mexa e deixe descansar por 15 minutos. Em seguida, em uma peneira, escorra a proteína de soja, esprema e junte à aveia reservada. Acrescente o cheiro-verde, o molho de soja, a cebola e o alho e misture bem.

Adicione a farinha de trigo e a farinha de rosca e mexa até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino, molde os hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de couve-flor

Ingredientes

250 g de floretes de couve-flor

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/4 de colher de chá de cominho

1 colher de sopa de orégano

1/4 de colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de sementes de linhaça

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor e triture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a couve-flor reservada, o sal, o orégano, o cominho e a páprica. Refogue por 2 minutos, acrescente a salsinha, a cebolinha e o suco de limão, misture bem e desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve.

Em seguida, em um liquidificador, coloque as sementes de linhaça e a água e bata até triturar bem. Deixe descansar por 15 minutos. Após, adicione o azeite e bata novamente até dar liga. Acrescente ao recipiente com a couve-flor. Adicione a farinha de trigo integral e mexa até obter uma consistência homogênea. Modele hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de tofu

Ingredientes

2 1/2 xícaras de chá de tofu macio amassado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu, a salsinha, o alho e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Modele os hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de abóbora e cogumelos

Ingredientes

400 g de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 6 cogumelos portobello picados

3 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de amaranto em flocos

1 colher de sobremesa de mostarda

2 colheres de sopa de cebola desidratada

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a abóbora, regue com azeite, coloque sal e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a abóbora ficar macia. Em seguida, desligue o forno, espere esfriar e amasse a abóbora. Após, transfira a abóbora para um recipiente, acrescente os cogumelos, a farinha de amêndoas, o amaranto, a mostarda e a cebola e misture até incorporar. Modele os hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

150 g de batata com casca

1/2 xícara de chá de nozes

3 colheres de sopa de farinha de rosca

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água para deixar de molho

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até secar. Reserve. Em outra panela, coloque a batata e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até levantar fervura. Após, escorra a água, espere esfriar e rale a batata. Reserve. Em seguida, pique as nozes, transfira para uma frigideira antiaderente e leve ao fogo médio para tostar, mexendo sempre.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a quinoa reservada, a batata ralada, as nozes tostadas e a farinha de rosca e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e espere esfriar. Molde os hambúrgueres e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de ervilha

Ingredientes

250 g de ervilha

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1/3 de colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e páprica defumada a gosto

7 gotas de fumaça líquida

Farinha de aveia para dar liga

Farinha de rosca para empanar

Água para deixar de molho

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ervilha, cubra com água e deixe descansar por 12 horas. Após, escorra a água, transfira a ervilha para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, bata a ervilha em um liquidificador até triturar bem. Junte os demais ingredientes, exceto as farinhas, e bata novamente até obter uma massa homogênea.

Transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de aveia até dar liga. Molde os hambúrgueres, empane na farinha de rosca e reserve. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de beterraba crua descascada e picada

descascada e picada 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

1/2 xícara de chá de batata cozida e amassada

200 ml de água

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e ralado

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Sal e salsinha a gosto

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e a água e bata por 5 minutos. Em seguida, coe a mistura em uma peneira e reserve. Em um recipiente, coloque a cebola, o alho, o sal, a salsinha, o azeite e a pimenta e misture bem. Aos poucos, acrescente a beterraba e a batata e mexa bem. Por último, coloque a farinha de mandioca e mexa até obter uma consistência homogênea. Modele os hambúrgueres e reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os hambúrgueres sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar os dois lados. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-fradinho

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse com um garfo até obter uma consistência homogênea. Acrescente a cebola e o alho reservado e misture bem. Em seguida, com a ajuda de um rolo, abra a massa em uma superfície lisa e modele os hambúrgueres. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque os hambúrgueres, doure dos dois lados e sirva em seguida.