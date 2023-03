Dia do whisky: comemore com 2 receitas de drinks

Aprenda a preparar bebidas diferentes e deliciosas para aproveitar a data

Drink Whisky Sour Imagem: Léo Laps

Apesar de ser lembrado como uma bebida clássica e sofisticada, o whisky era considerado a “água da vida” e utilizado até para fins medicinais. Por sua importância no universo da destilaria e, até mesmo, em outros setores, a bebida ganhou um dia em sua homenagem.

O Dia Internacional do Whisky foi criado no dia 27 de março de 2008. Porém, a data só foi comemorada no ano seguinte, durante o Whisky Festival Northern Netherlands, um dos principais festivais dedicados a ele e que reúne diversos amantes europeus da bebida todos os anos.

Origem da data

27 de março foi escolhido por ser o dia em que nasceu o escritor inglês Michael James Jackson. Ele foi o responsável por escrever diversas obras sobre a bebida, como o livro The Malt Whisky Companion (1989) e Whisky (2005), vencedor do prêmio James Beard Foundation Book Award. Por meio de seus livros, ele conseguiu popularizar mundialmente o whisky e fornecer informações importantes e de grande relevância para o setor da coquetelaria.

A palavra whisky vem do escocês gaélico uisge beatha, que significa água da vida. A origem da bebida é bastante discutida, já que alguns afirmam que surgiu na Índia e na Irlanda. O fato é que o primeiro registro do whisky oficial é de 1494, quando o rei escocês James IV autorizou o envio de 1.200 quilos de cevada maltada para que fosse produzida a água da vida.

Whisky na produção de drinks

Consumidores mais conservadores costumam dizer que o whisky é uma bebida que deve ser consumida apenas pura, outros preferem saborear o destilado com energético e produtos similares. O fato é que deve ser consumido da forma que o consumidor preferir, ou seja, sem regras.

Para quem quer brindar a data saboreando drinks produzidos com a bebida, Tháys Paiva, bartender parceira da Kalvelage, explica como preparar 2 receitas com o destilado. Confira!

Whisky Sour

Ingredientes

1/2 clara de ovo

60 ml de whisky

2 colheres de açúcar

30 ml de suco de limão-siciliano

Gelo a gosto

1 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque o whisky, o gelo, o açúcar, o suco de limão, a clara de ovo e agite com força até sentir que o copo está gelado. Passe o drink da coqueteleira para o copo com gelo utilizando um coador. Enfeite com a casca de um limão-siciliano.

Manhattan

Drink Manhattan com Whisky (Imagem: Tháys Paiva)

Ingredientes

50 ml de whisky

25 ml de vermute rosso

Gelo a gosto

1 cereja

5 gotas de angostura

Modo de Preparo

Coloque o whisky, a angostura, o gelo e o vermute em uma coqueteleira e mexa por aproximadamente um minuto. Coloque o líquido coado em uma taça previamente resfriada sem o gelo e depois decore com uma cereja.

Por Renato Lopes Aranha