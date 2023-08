Dia dos Pais: 6 livros para celebrar a importância da figura paterna

Confira a lista de indicações de leitura perfeitas para presentear o seu pai na data

Veja como os livros podem ser um presente perfeito para o Dia dos Pais Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A jornada da paternidade é uma das experiências mais significativas e transformadoras que alguém pode vivenciar. Desde o momento em que se recebe a notícia da chegada de um novo ser até os desafios e as alegrias do cuidado diário, ser pai é uma aventura que traz consigo um mundo de emoções e aprendizados.

E é sobre essa experiência do paternar que trazemos a você uma lista de indicações com 6 livros incríveis. Afinal, o Dia dos Pais vem aí e é sempre é bom presentear com um conteúdo de valor, que promova a conexão com o seu pai e fique guardado na memória dele, com muito carinho e amor. Confira as indicações abaixo!

Quer ser meu pai? (Imagem: Reprodução digital | LC Editorial)

1. Quer ser meu pai?

Até que ponto decepções do passado podem impedir as pessoas de viverem o presente? Nesta história emocionante sobre o poder da amizade, união familiar e amor paterno, o pequeno protagonista Márcio, de cinco anos, muda a vida da família ao convidar um homem estranho, que passava na praia, para ser seu pai. O desenrolar do enredo fará o leitor refletir sobre a importância de ressignificar acontecimentos para se libertar e poder viver, novamente, o amor.

Autor: Alberto Dal Molin Filho

Por causa de você, pai (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

2. Por causa de você, pai

Cuidado, orientação e amor paternal significam tudo. Essa obra é uma celebração aos pais e reforço das razões pelas quais o mundo é um lugar melhor porque eles existem. Escrito pelo autor best-seller do New York Times Kobi Yamada, “Por causa de você, pai” é um livro-presente que combina desenhos à mão e sentimentos profundos para compartilhar gratidão e deixar os papais saberem o quão valiosa é a presença deles. Nas memórias construídas, no tempo juntos, na confiança depositada. Com ilustrações de Natalie Russell e uma proposta interativa, a obra pode ser personalizada com mensagens ou desenhos feitos especialmente para o paizão.

Autor: Kobi Yamada

Não é fácil ser pai (Imagem: Reprodução digital | Mundo Cristão)

3. Não é fácil ser pai

Trazer uma nova vida ao mundo é uma experiência emocionante, mas também pode ser avassaladora e desafiadora, especialmente para os pais de primeira viagem. Com humor, compaixão e empatia, o autor René Breuel divide os próprios medos e fiascos, a fim de ajudar pais que estão navegando pelas alegrias e dificuldades da paternidade. Nessa obra, o escritor fornece apoio emocional e exemplos da vida real que ajudarão os leitores a rirem de si, se sentirem mais confiantes e perceberem que se tornar papai é uma tarefa árdua, porém gratificante.

Autor: René Breuel

Virkadaz (Imagem: Reprodução digital | Editora Inverso)

4. Virkadaz

Para os pais apaixonados pelo multiverso, este enredo vai agradar. É a história do jovem Zuwi, que mora com a mãe e nutre várias dúvidas sobre a morte do pai em um acidente misterioso. Em seu aniversário de 14 anos, ele e os amigos são sugados para uma realidade fantástica cheia de vilões perigosos e universos surreais. Entre bibliotecas do tamanho de cidades, lugares incolores e terríveis antros do mal, os jovens mergulham nos mistérios mirabolantes derivados dos caprichos desse multiverso e suas infinitas probabilidades.

Autora: Renata Dembogurski

Pai sem sacrifício (Imagem: Reprodução digital | Fausto Flor Carvalho)

5. Pai sem sacrifício

Ser pai, nos dias atuais, é um sacrifício? O livro apresenta uma análise reflexiva sobre as dúvidas, os anseios e os medos que podem surgir diante do relacionamento com os filhos. Ao tomar como referência a história bíblica de Abraão e Isaque, o autor mostra os princípios para uma paternidade feliz e enfatiza valores como sensibilidade, fé, diálogo, caráter, responsabilidade, obediência, gratidão e amor.

Autor: Fausto Flor Carvalho

Encontrei um pai (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

6. Encontrei um pai

Nesta obra, o autor best-seller e pastor Junior Rostirola apresenta, com sensibilidade, que é possível amar após viver num cenário no qual você nunca foi amado e desenvolver uma jornada pessoal de transformação. Órfão de pai vivo e carinhosamente chamado de “pai” por muitos, o escritor de “Café com Deus Pai” reforça o propósito na área de paternidade e relata como a superação das dores o levou a se tornar fundador da Associação Escolhi Amar. Com uma narrativa envolvente e sincera, Rostirola compartilha experiências e aprendizados, inspira o leitor a nunca desistir dos sonhos e acreditar no poder do amor e da família.

Autor: Junior Rostirola

Por Alessandra Blaessing