Dia Internacional da Felicidade: 5 filmes para celebrar a data

Veja dicas de longas-metragens para mergulhar no sentimento e se inspirar em ser feliz

Filmes para se sentir bem no dia da felicidade Imagem: fizkes | Shutterstock

Uma característica da felicidade é que ela se difere para cada pessoa e, muitas vezes, a mais verdadeira está nas pequenas coisas do dia a dia que mantêm a vida leve. Encontrar a própria definição de ser feliz pode ser libertador, e é uma busca retratada em diversos filmes ao longo dos anos. Cada um com novos simbolismos para aquecer o coração. Neste Dia Internacional da Felicidade, celebrado todo 20 de março, confira 5 dicas de longas-metragens para mergulhar no sentimento e se inspirar em ser feliz!

1. Antes de Partir

Produção é uma comédia-romântica comovente sobre tempo e amizade (Imagem: Warner Bros | Reprodução Digital)

O clássico filme de 2007, com Jack Nicholson e Morgan Freeman, conta a história de dois pacientes em estados terminais que dividem o mesmo quarto de hospital. Os amigos decidem escrever uma lista de coisas que os deixariam felizes em fazer antes de partirem e fogem da unidade para realizá-las. A produção garante boas risadas e reflexão sobre o que temos que levar da vida.

Onde assistir: HBO Max

2. Divertida Mente

Animação mostra que todos os sentimentos são válidos (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

Para reunir a família, o desenho animado aborda como os sentimentos podem influenciar nas decisões da vida desde crianças; e a importância que os momentos tristes possuem para que a felicidade consiga ser transmitida. O filme é aclamado pelo público e crítica, além de ser uma excelente opção para introduzir as crianças ao assunto.

Onde assistir: Disney+

3. Em busca da felicidade

Filme retrata a contradição de encontrar a felicidade desafiando problemas financeiros (Imagem: Reprodução Digital | Columbia Pictures)

Baseado em fatos reais, o filme em que Will Smith (Chris Gardner) contracena com o próprio filme, Jaden Smith (Christopher Garden), traz à tona a grande indagação: dinheiro traz felicidade? Apesar de todos os recursos utilizados pelo protagonista, que enfrenta uma série de problemas financeiros, ele é deixado pela esposa e passa a viver apenas com o filho de cinco anos. Assim, os dois começam uma jornada de busca por dias melhores e Chris utiliza suas habilidades para garantir estabilidade e uma vida digna aos dois.

Onde assistir: Netflix, Claro TV, Prime Video, YouTube.

4. Comer, Rezar e Amar

Obra autobiográfica revela a importância do autoconhecimento para ser feliz (Imagem: Reprodução Digital | Columbia Pictures)

Estrelado por Julia Roberts, o filme, inspirado em um livro, acompanha a história de Liz Gilbert, uma mulher bem-sucedida que não considera que atingiu todas as felicidades da vida. Confusa e em busca de encontrar o que realmente faça sentido para ela, a protagonista decide sair em uma jornada de autoconhecimento, passando por três países: Itália, Índia e Bali. Com forte uso da espiritualidade, a história autobiográfica da autora Elizabeth Gilbert traça uma série de questões sobre levar a vida no automático, crises de idade, identificar a verdadeira personalidade e o que é o amor verdadeiro.

Onde assistir: Globoplay, Prime Video, YouTube.

5. Onde está a felicidade?

Filme nacional premiado fala sobre felicidade após desilusão (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

O filme nacional, com proposta similar a Comer, Rezar e Amar, aborda sobre uma mulher (Bruna Lombardi) que descobre uma traição virtual no casamento e entra em uma crise pessoal. Após perder o trabalho, como chef de cozinha, ela pega a estrada rumo a si mesma. A protagonista percorre o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e junto com dois amigos, passa a viver uma divertida aventura. Enquanto isso, o ex-marido (Bruno Garcia) se movimenta para reconquistá-la.

Onde assistir: Globoplay e YouTube