Dia Internacional da Paz: por que é comemorado em 21 de setembro?

A celebração visa promover a paz e a solidariedade pelo mundo

Dia Internacional da Paz é comemorado no dia 21 de setembro Imagem: Shutterstock

Em 21 de setembro é celebrado o Dia Internacional da Paz, que tem como objetivo fortalecer os ideais de paz em nações e para os povos. Neste dia, em todo o mundo, são feitas atividades que visam o fim dos conflitos entre os povos e que marcam a época como um período de não-violência e cessar-fogo.

Origem do Dia Internacional da Paz

A celebração foi instituída em 1981 pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Em 2001, a assembleia votou e, por unanimidade, declarou oficialmente 21 de setembro como Dia Internacional da Paz.

O Sino da Paz, que foi doado pela Associação das Nações Unidas do Japão em 1954, é considerado o símbolo de esperança para a paz. Na sede das Nações Unidas em Nova York, ele é tocado duas vezes ao ano: no primeiro dia da primavera e em 21 de setembro. Neste ano, ele soou antecipadamente (em 16/09) para coincidir com o Debate Geral da Assembleia Geral.

Tema de 2022 é ‘Acabe com o racismo. Construa a paz’ (Imagem: Shutterstock)

Dia Internacional da Paz em 2022

Todos os anos, um tema é escolhido como reflexão para a data. Em 2022, ‘Acabe com o racismo. Construa a paz’ tem por objetivo construir um mundo livre de todas as formas de discriminação, do racismo e do discurso de ódio, além de promover os direitos humanos.

O secretário-geral da ONU, António Gutierrez, reforçou o apelo pelo tradicional cessar-fogo de 24 horas e afirmou que a sociedade deve trabalhar para derrotar os verdadeiros inimigos: racismo, pobreza, desigualdade, conflito, crise climática e pandemia da COVID-19.

Diferença entre Dia Internacional da Paz e Dia Mundial da Paz

O Dia Mundial da Paz é celebrado em 1º de janeiro. É uma data celebrada pela Igreja Católica e foi criada pelo Papa Paulo VI em 1967. A celebração desse dia também tem a finalidade de promover o sentimento de paz pelo mundo. Portanto, trata-se de duas datas distintas, mas que possuem o mesmo tema.