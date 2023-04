Dia Internacional do Jazz: 3 filmes para celebrar o estilo musical

Confira alguns longas que usam esse estilo musical como elemento chave da história e da trilha sonora

É possível se conectar com o jazz por meio de filmes Imagem: popcorner | ShutterStock

O Dia Internacional do Jazz é celebrado em 30 de abril. A data foi instituída pela Unesco há dez anos em homenagem ao pianista e embaixador da boa vontade Herbie Hancock. É uma ocasião para homenagear e celebrar esse estilo musical que é tão influente e diverso. O jazz tem uma longa história e tem sido uma fonte de inspiração para muitos artistas ao longo dos anos.

Para comemorar este dia especial, veja 3 filmes que celebram o gênero musical de maneiras diferentes. Cada um desses longas usa o estilo como um elemento chave da história, da trilha sonora e da atmosfera, e oferece uma experiência única para os amantes do jazz e para aqueles que querem conhecer mais sobre ele.

1. Chicago (2002)

Chicago (Imagem: Reprodução Digital | Miramax)

O filme de 2002, dirigido por Rob Marshall, é baseado no musical da Broadway de mesmo nome de 1975. O longa é ambientado na década de 1920, em Chicago, e conta a história de duas mulheres acusadas de assassinato que lutam por suas liberdades enquanto se tornam celebridades na mídia.

A trilha sonora é composta por canções originais, que combinam elementos de jazz, blues e vaudeville, e são interpretadas pelos personagens em cena. O jazz também é um símbolo de liberdade e ousadia no filme, refletindo o espírito da época, em que as mulheres lutavam por sua independência e expressão artística.

O filme ganhou seis Oscars, incluindo Melhor Filme, e é considerado um dos melhores musicais de todos os tempos. A obra transita entre drama, romance e humor com uma trilha sonora incrível e coreografias elaboradas, garantindo uma experiência visual e musical única e emocionante.

Onde assistir: NOW e Apple TV+.

2. Soul (2020)

Soul (Imagem: Reprodução Digital | Pixar)

O jazz tem um papel fundamental em “Soul”, tanto na história quanto na trilha sonora do filme. A música é usada para transmitir emoções e aprofundar a narrativa de Joe Gardner, o protagonista, que é um pianista de jazz. A música também é uma forma de conexão com sua alma e com a vida em si. Além disso, a trilha sonora original do filme foi criada pelo músico do gênero Jon Batiste.

O impacto do jazz em “Soul” é enorme, pois o estilo musical não apenas faz parte da história do filme, mas também é uma metáfora para a vida e a busca pelo propósito. O filme mostra como o estilo musical pode unir pessoas, expressar sentimentos profundos e inspirar a alma humana. É também um excelente jeito de apresentar o gênero musical às crianças.

Onde assistir: Disney+.

3. Estados Unidos Vs Billie Holiday (2021)

Estados Unidos Vs Billie Holiday (Reprodução Digital | Lee Daniels Entertainment)

Para os amantes de histórias reais, neste longa, é abordado a vida da lendária cantora de jazz Billie Holiday, sua luta contra a opressão racial e a perseguição do governo americano por causa de sua canção “Strange Fruit”. A trilha sonora do filme é repleta de canções de jazz icônicas da artista, incluindo “God Bless the Child” e “Lover Man”, que ajudam a criar o clima de época e a transmitir a emoção da história.

Além disso, o filme explora como o jazz foi uma forma de resistência para Billie e para a comunidade negra, permitindo que eles se expressassem de maneira autêntica e confrontassem as injustiças sociais. O impacto do jazz em “Estados Unidos Vs Billie Holiday” é profundo e significativo, pois a música não apenas cria a atmosfera do filme, mas também serve como um veículo para explorar questões importantes sobre justiça social, direitos civis e liberdade de expressão.

Onde assistir: Prime Video.