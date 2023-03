Dia Mundial da Água: 5 dicas para economizar o recurso

Especialista em práticas sustentáveis ensina o que fazer para economizar água em casa

A água é um recurso presente em vários aspectos da vida Imagem: Alter-ego | ShutterStock

A importância de economizar água visa ao bem-estar individual, coletivo e promove sustentabilidade. O recurso, utilizado em várias aspectos do cotidiano, é primordial para manutenção da vida. Logo, essa atitude deve se manifestar de diversas formas e, assim, evitar que a água se torne cada vez mais escassa.

No Brasil, apenas em 2019, foi desperdiçada uma quantidade de água potável que possibilitaria abastecer 63 milhões de pessoas, ou seja, 30% da população do país, conforme constata o Instituto Trata Brasil. Isso significa, também, quase 40% de toda a água potável captada pelo Brasil.

A média de consumo diário que a Organização das Nações Unidas (ONU) estima é 110 litros por habitante/dia. No entanto, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos, e os 37 restantes são perdidos devido a vazamento, a ligações irregulares, à falta de medição ou à medição incorreta e a roubos.

Portanto, está mais que na hora de conscientizar o consumo de água no planeta. Por isso, Vinicius Alves Abrahão, especialista em práticas sustentáveis e CEO e fundador da da Gooxxy, greentech pioneira em soluções de recolocações de produtos e alimentos, separou 5 dicas de como economizar água em casa. Confira!

1. Reaproveitamento

Essa etapa talvez seja a mais importante para se inserir na rotina e pode ser feita de diversas formas. Por exemplo, a cada lavagem de roupa na máquina de lavar, reutilizar o descarte da água limpa para lavar quintal, rua e até uma nova leva de roupa.

2. Verifique vazamentos

Esse tópico é mais perceptível após chegar a conta de água, devido ao aumento no preço padrão. Por isso, esteja sempre atento a esse ponto, pois vazamentos são normais de ocorrer, principalmente nos banheiros de casa.

Evite manter o chuveiro ligado durante todo o banho (Imagem: torwaiphoto | Shutterstock)

3. Conscientize-se quanto ao banho

Tomar banho é uma prática essencial para qualquer ser humano. Porém, se passar do limite no box, muita água é desperdiçada. Portanto, seja prático e rápido; caso precise demorar em alguma etapa, desligue o chuveiro. Para se ter noção, um banho de 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, seu consumo cai para 45 litros, segundo a Sabesp.

4. Use balde em vez de mangueira

Não é necessário usar mangueira para lavar o carro ou para lavar a calçada. É possível efetuar essas práticas utilizando balde e pano ou até água reutilizável da máquina de lavar. Logo, tenha consciência de quando e por que usar.

5. Opte por empresas que tenham conscientização em relação ao meio ambiente

Por fim, outra forma de olhar para as urgência do meio ambiente e da água é conhecer empresas que prezam essas práticas e que reformulem um projeto próprio para recolocação de produtos e alimentos, causando menor desperdício de água. Fique atento às práticas empresariais.

Por Carolina Montuori