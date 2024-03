Dia Mundial da Obesidade: veja as características dessa doença

Médica explica as causas e os prejuízos dessa condição para a saúde

Obesidade favorece o desenvolvimento de doenças Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Em 4 de março, é celebrado o “Dia Mundial da Obesidade”, doença que está entre os mais graves problemas de saúde da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. No Brasil, um levantamento feito nas 26 capitais e no Distrito Federal mostra que metade da população está com sobrepeso e 20% já apresentam obesidade.

Falamos, portanto, de uma questão que não afeta apenas o indivíduo, mas a saúde pública na totalidade, e que carece de uma atuação ativa na prevenção e no tratamento. “A obesidade ainda é tabu e com diversos estigmas, gerando discriminação. Mas vale ressaltar que a base dessa condição está relacionada também a componentes genéticos, e não apenas à influência do ambiente, dos hábitos e atitudes das pessoas acima do peso […]”, afirma Dra. Karina Santos, médica do Time de Saúde da Sami, operadora de planos de saúde.

Causas da obesidade

Sob a ótica científica, a obesidade ocorre quando o acúmulo anormal ou excessivo de gordura apresenta risco à saúde — um índice de massa corporal (IMC) acima de 30 já marca a condição de obeso. Algumas das causas da obesidade, apontadas pelo National Health Service (NHS) incluem:

Ter alguma doença que possa contribuir para o ganho de peso, como hipotireoidismo;

Dieta desbalanceada;

desbalanceada; Hábitos sedentários;

Predisposição genética;

Transtornos psicológicos como depressão ou transtorno alimentar compulsivo;

Privação de sono.

Problemas causados pelo excesso de peso

O excesso de peso pode causar complicações graves ao corpo, como:

Hipertensão arterial;

Problemas ortopédicos;

Diabete;

Apneia do sono;

Aumentar o risco de diversos tipos de câncer, além de complicações cardíacas.

Adotar hábitos de vida saudáveis ajuda a reduzir os riscos de doenças causadas pelo sobrepeso Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Tratamentos para a obesidade

O tratamento para a obesidade envolve várias abordagens, mas o ponto principal é se comprometer a uma mudança de hábitos, o que inclui praticar atividades físicas e se engajar em um programa de reeducação alimentar. Ter acompanhamento de um psicólogo também ajuda muito.

“Ter uma alimentação saudável e sair do sedentarismo, por exemplo, são metas possíveis […]. Mesmo quem precisa realizar ou já realizou cirurgia bariátrica, por exemplo, passa por um processo de reeducação alimentar, tornando-se mais saudável, seja para conquistar o resultado esperado com a cirurgia no pré e pós, ou para nem precisar passar por esse procedimento invasivo”, diz a médica.

Consulte um especialista

Atualmente, há diversas discussões sobre peso ideal e gordofobia. Estar acima do peso não indica, necessariamente, que alguém esteja com algum problema de saúde como aqueles citados acima, como diabete ou doenças cardíacas. Há pessoas que estão na faixa de peso normal de IMC e com sérios problemas de saúde resultantes, por exemplo, do sedentarismo.

Socialmente, porém, são vistas como “saudáveis” por serem magras. Por outro lado, há pessoas com sobrepeso e obesidade cujos marcadores de colesterol e glicemia estão dentro da normalidade. “Só a avaliação individual é que determinará se alguém é saudável ou não”, conclui a Dra. Karina Santos.

Por Giovana Cardozo