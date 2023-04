Dia Mundial do Café: 4 receitas para celebrar a data

Aprenda a preparar pratos doces e salgados com esse grão

Biscoito de cappuccino Imagem: natkinzu | Shutterstock

Em 14 de abril é celebrado o “Dia Mundial do Café”. Uma homenagem a um dos principais ingredientes exportados pelo Brasil, a data oferece aos apaixonados por café a oportunidade de aproveitar o seu sabor em diferentes combinações. Isso porque essa bebida também pode ser utilizada na culinária. A seguir, confira 4 receitas irresistíveis para explorar a diversidade desse grão!

Biscoito de cappuccino

Ingredientes

8 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de chocolate em pó

em pó 1 colher de sopa de café líquido sem açúcar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga, o açúcar, a canela, o chocolate em pó e o café e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa sobre um plástico-filme e leve para gelar por 20 minutos. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Corte a massa com o auxílio de um cortador para biscoitos e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar as laterais. Sirva em seguida.

Pudim de café

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água quente

Pudim

395 g de leite condensado

3 xícaras de chá de leite

3 ovos

2 colheres de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter até ficar dourado. Adicione a água e mexa bem até dissolver o açúcar e a calda engrossar. Despeje a calda sobre uma forma com furo no meio e forre todo o fundo. Reserve.

Pudim

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite, os ovos e o café solúvel e bata bem para não ficar com cheiro de ovo. Despeje a mistura sobre a forma com a calda, cubra com papel-alumínio e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 6 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de café com chocolate (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

Bolo de café com chocolate

Ingredientes

3 ovos

1 1/3 xícara de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de café líquido sem açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e misture bem. Acrescente o chocolate em pó e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o café e o fermento químico em pó e mexa delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Frango grelhado ao molho de café

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de vinho branco

1/2 xícara de chá de café líquido sem açúcar

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango, o alho, o caldo de galinha, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e misture bem. Deixe descansar por 20 minutos. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione os filés e doure os dois lados. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre um recipiente com papel-toalha. Na mesma panela, coloque a farinha de trigo, o vinho e o café e misture bem. Cozinhe até reduzir. Desligue o fogo, disponha os filés sobre um recipiente, regue com o molho de café e sirva em seguida.