Dia Nacional dos Surdos: 3 filmes para se conscientizar

Conheça algumas produções que falam sobre a vida de pessoas surdas

Filmes que abordam sobre surdez Imagem: Shutterstock

Em 26 de setembro é celebrado o Dia Nacional dos Surdos. Essa data tem por objetivo dar visibilidade e conscientizar a respeito dos direitos e da inclusão de pessoas surdas na sociedade. Este dia foi instituído em 29 de outubro de 2008 pelo decreto de lei nº 11.796.

Inclusive, o dia 26 de setembro foi escolhido porque é data da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1857, no Rio de Janeiro. Foi a primeira escola de surdos no Brasil e funciona até os dias de hoje.

Segundo dados de 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5% da população brasileira é composta por pessoas surdas, o que corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos, dos quais 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não ouvem completamente nada.

Abaixo, conheça 3 filmes que tratam sobre o tema:

1. A Família Bélier (2014)

A Família Bélier (Imagem: Divulgação/Paris Filmes)

O filme conta a história de Paula (Louane Emera), uma adolescente francesa de 16 anos. O pai, a mãe e o irmão dela são surdos e mudos. Por isso, a jovem é a intérprete para muitas tarefas diárias e quem comanda toda a organização da fazenda da família, que está situada no sul da França. Um dia, Paula decide participar de um concurso de música em Paris, o que significa deixar toda a família para trás. O filme busca mostrar o dia a dia de pessoas sem audição e como funciona o papel do intérprete e de tradutor. O longa está disponível no Globoplay.

2. E seu nome é Jonas (1979)

Seu nome é Jonas (Imagem: Reprodução/Internet)

Jonas é um jovem surdo, que possui dificuldade de convívio social. Ele recebe um diagnóstico errado de retardo mental e permanece internado em um hospital psiquiátrico por três anos. De volta para casa, a família o matricula em uma escola oralista para surdos. A partir disso, os familiares começam a entender como lidar com a surdez. O filme retrata algumas questões que fazem parte de quem convive com essa deficiência, como a impossibilidade de diálogo com os pais e educadores e o pouco conhecimento sobre pessoas surdas. O longa está disponível no YouTube.

3. The Hammer (2010)

The Hammer (Imagem: Reprodução/Prime Video)

O filme biográfico conta a história de Matt Hamill, um lutador surdo de nascença, dos Estados Unidos. Nascido em Loveland, em Ohio, ele foi incentivado desde criança pelo avô a praticar luta livre e enfrentou diversas dificuldades antes de se consagrar três vezes campeão. Além disso, ele foi o primeiro atleta surdo a vencer um campeonato universitário nacional. O filme está disponível na Amazon Prime Video.