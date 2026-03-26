Diabetes e hipertensão arterial: entenda como essas doenças afetam os rins

Condições estão entre os principais fatores ligados ao desenvolvimento de doença renal crônica

Diabetes e hipertensão arterial estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

O diabetes e a hipertensão arterial podem afetar diretamente os rins, provocando danos que, na maioria das vezes, se desenvolvem de forma silenciosa e progressiva. Embora existam diversas causas para as doenças renais, essas duas condições estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica.

Abaixo, a Dra. Thaisa Helena de Paula, endocrinologista do dr.consulta, rede de centros médicos, explica como essas condições impactam o funcionamento dos rins e o que fazer para protegê-los. Confira!

Impactos das doenças na saúde dos rins

Os rins funcionam como filtros essenciais do organismo. Eles eliminam toxinas, equilibram líquidos, sais minerais e ajudam no controle da pressão arterial. No diabetes, quando a glicose no sangue permanece alta por muito tempo (diabetes descompensada), os vasos sanguíneos dos rins sofrem lesões, comprometendo a capacidade de filtração.

No caso da hipertensão arterial, a pressão elevada agride as estruturas delicadas dos néfrons — unidades funcionais e estruturais básicas dos rins. É uma via de mão dupla, a pressão alta causa doença renal, e a perda da função renal piora a hipertensão.

Diabetes e pressão alta são as principais causas de doença renal

Segundo o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK), aproximadamente 1 em cada 3 pessoas com diabetes desenvolvem doença renal; e 1 em cada 5 pessoas com hipertensão também pode desenvolver a doença. Esses dados mostram que controlar a glicemia e a pressão arterial é uma das principais formas de proteger os rins.

Pessoas com hipertensão arterial estão entre o grupo com maior risco de desenvolver doença renal crônica Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Grupo de risco para doença renal

O risco de desenvolver doença renal crônica é maior em pessoas com:

Diabetes tipo 1 ou tipo 2;

Hipertensão arterial;

Histórico familiar de doença renal;

Obesidade;

Doenças cardiovasculares;

Idade acima de 60 anos.

Para essas pessoas, o acompanhamento médico regular e exames de rotina são fundamentais.

Sinais de problemas nos rins

A doença renal crônica costuma não causar sintomas no começo. Muitas pessoas só descobrem alterações em exames de rotina. Quando a doença já está mais avançada, podem aparecer sinais como:

Inchaço nas pernas, pés ou tornozelos;

Cansaço excessivo;

Alteração na urina;

Náuseas;

Coceira;

Dificuldade para controlar a pressão arterial.

Como proteger a saúde dos rins

Cuidados contínuos são fundamentais para proteger a saúde dos rins e evitar a doença renal, principalmente entre os pacientes com diabetes e hipertensão arterial. Veja abaixo:

1. Controle a pressão arterial

Manter a pressão arterial dentro das metas recomendadas (geralmente abaixo de 130/80 mmHg, conforme orientação médica) é fundamental para proteger os vasos sanguíneos dos rins. A hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica.

2. Controle a glicemia

Pessoas com diabetes precisam manter os níveis de glicose bem controlados. O excesso de açúcar no sangue pode danificar os pequenos vasos dos rins, prejudicando sua capacidade de filtrar o sangue adequadamente.

3. Reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados

O excesso de sódio aumenta a pressão arterial e sobrecarrega os rins. Por isso, prefira alimentos naturais e evite produtos industrializados ricos em sal.

4. Mantenha uma boa hidratação

Beber água regularmente ajuda os rins a eliminarem toxinas e manterem o equilíbrio do organismo. A hidratação adequada contribui para o bom funcionamento do órgão e para a prevenção de problemas renais.

5. Evite a automedicação

O uso frequente de medicamentos sem orientação médica, especialmente anti-inflamatórios, pode causar danos aos rins. Sempre procure orientação profissional antes de iniciar qualquer medicação.

Por Hiorran Santos