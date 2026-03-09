Diagnóstico de HPV: resultado positivo pode causar ansiedade e medo

Reações muitas vezes vão além da preocupação com a saúde física e estão ligadas ao estigma ainda associado ao vírus

A forma como o diagnóstico do HPV é comunicado pode fazer grande diferença para o bem-estar emocional da paciente Imagem: fizkes | Shutterstock

Receber o diagnóstico de HPV (papilomavírus humano) pode provocar impactos emocionais importantes. O estudo publicado na revista científica Health Psychology Review, chamado “Emotional response to testing positive for human papillomavirus at cervical cancer screening: a mixed method systematic review with meta-analysis”, aponta que mulheres que recebem resultado positivo para o vírus frequentemente relatam sentimentos como ansiedade, medo e culpa.

Segundo os pesquisadores, essas reações muitas vezes vão além da preocupação com a saúde física e estão ligadas ao estigma ainda associado ao HPV, já que ele é classificado como uma infecção sexualmente transmissível (IST).

De acordo com Maria dos Anjos Neves Sampaio Chaves, ginecologista do Delboni Salomão Zoppi e coordenadora médica do setor de Genitoscopia da regional São Paulo da Dasa, a forma como o diagnóstico é comunicado pode fazer grande diferença para o bem-estar emocional da paciente.

“O diagnóstico de HPV pode gerar um impacto psicológico significativo. Por isso, é fundamental que o atendimento médico seja empático e informativo, ajudando a desmistificar a infecção e acolher o paciente”, explica.

Ansiedade é uma das reações mais comuns

A pesquisa mostra que a ansiedade costuma ser a emoção predominante após o diagnóstico. Muitas pacientes associam imediatamente o HPV ao câncer ou à infertilidade, o que aumenta o nível de preocupação.

No entanto, esse sofrimento emocional nem sempre está relacionado à gravidade do quadro clínico. Segundo especialistas, mesmo quando exames como a citologia apresentam resultados normais, muitas mulheres permanecem em estado de alerta.

Outro fator que contribui para o impacto emocional é a falta de informação sobre o vírus. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o HPV é extremamente comum. Estima-se que cerca de 80% da população mundial terá contato com o vírus em algum momento da vida.

Além disso, sentimentos como vergonha ou repulsa em relação ao próprio corpo ainda podem aparecer em algumas pacientes, o que pode dificultar até mesmo a realização de exames preventivos.

Autocoleta pode facilitar o diagnóstico

Diante desse cenário, novas tecnologias vêm sendo utilizadas para ampliar o acesso ao diagnóstico do HPV. Uma das alternativas é a autocoleta para detecção do vírus. Nesse método, a própria paciente coleta uma amostra de secreção vaginal em casa, utilizando um kit específico que posteriormente é enviado para análise em laboratório.

“O exame é um teste molecular que identifica o DNA do papilomavírus humano e detecta os tipos de alto risco, especialmente os tipos 16 e 18, associados ao câncer do colo do útero”, explica Maria dos Anjos Neves Sampaio Chaves.

Apesar da praticidade, o exame não é um autoteste com resultado imediato. Trata-se de uma autocoleta, ou seja, a amostra é enviada para análise laboratorial especializada. Segundo a médica, essa estratégia pode ajudar a ampliar o acesso ao rastreamento, principalmente entre mulheres que enfrentam dificuldades para realizar exames presenciais.

O uso de tecnologia de ponta é essencial para um diagnóstico preciso do HPV Imagem: Jagoda_Mazurek | Shutterstock

Teste molecular já faz parte do rastreamento

Outra ferramenta importante para o diagnóstico é o teste de DNA-HPV com genotipagem, que já está disponível no Brasil, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse exame molecular detecta o material genético do vírus e identifica os tipos considerados de alto risco antes mesmo que alterações celulares sejam visíveis. O teste é indicado principalmente para mulheres entre 30 e 64 anos, podendo ser repetido a cada cinco anos quando o resultado é negativo.

Segundo especialistas, a incorporação dessas tecnologias deve caminhar com uma abordagem mais humanizada no cuidado à saúde. “O uso de tecnologia de ponta é essencial para um diagnóstico preciso, mas o paciente também precisa se sentir acolhido e livre de julgamentos”, reforça Maria dos Anjos Neves Sampaio Chaves.

HPV pode permanecer no organismo por décadas

Um dos aspectos que ainda gera dúvidas entre os pacientes é o tempo de permanência do vírus no organismo. Em alguns casos, o HPV pode permanecer latente por anos ou até décadas antes de se manifestar.

Entre os cânceres associados ao HPV, o câncer do colo do útero é um dos mais conhecidos. A doença pode surgir quando o sistema imunológico não consegue eliminar o vírus e ocorre o desenvolvimento de células anormais no colo do útero.

Na maioria das vezes, a infecção é transitória e eliminada naturalmente pelo organismo. No entanto, quando causada por tipos virais de alto risco e persistente ao longo do tempo, pode evoluir para lesões pré-cancerígenas e tumores malignos.

Prevenção ainda é a melhor estratégia

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil, com cerca de 17.010 novos casos por ano no triênio 2023-2025.

Para Adriana Bittencourt Campaner, ginecologista e médica colposcopista da Dasa e do Alta Diagnósticos, a prevenção é fundamental para reduzir a incidência da doença. “Cerca de 70% das mortes por câncer de colo do útero poderiam ser evitadas com vacinação contra o HPV e exames de rastreamento realizados regularmente”, destaca a especialista.

Por Mariana Durante