Dicas para ajudar os jovens a escolherem uma profissão

Concluir o período escolar é um momento importante na vida de qualquer jovem, mas pode ser uma fase de incerteza e ansiedade. Isso porque, ao sair da escola, uma nova pressão é colocada sobre os jovens, que agora devem definir qual profissão seguir.

No entanto, conforme explica Lya Parente, comunicóloga e especialista em desenvolvimento humano, essa decisão não precisa ser tomada com pressa e, certamente, não deve ser imposta pelos pais. “Os jovens precisam de tempo para descobrir seus interesses, habilidades e paixões”, diz a especialista, que acrescenta: “A escolha de uma profissão é uma decisão que pode afetar o restante de suas vidas, então eles precisam ter a liberdade de fazer essa escolha sem pressão.”

Teoria das Múltiplas Inteligências

Além das questões citadas pela especialista, existe um aspecto mais profundo que deve ser considerado na escolha de uma carreira: os diferentes tipos de inteligência. Howard Gardner, psicólogo e professor de Harvard, expandiu nossa compreensão tradicional de inteligência com sua Teoria das Múltiplas Inteligências. Segundo ele, existem oito tipos distintos de inteligências, cada uma representando uma maneira diferente de processar informações, que são:

Lógico-matemática: envolve a habilidade para resolver problemas matemáticos e lógicos. Pessoas com essa inteligência têm habilidades fortes em raciocínio, reconhecimento de padrões e conceitos abstratos;

Linguística: envolve a habilidade de usar palavras de maneira eficaz, seja oralmente ou por escrito.

Corporal-cinestésica: é a habilidade de usar o corpo para resolver problemas ou criar produtos;

é a habilidade de usar o corpo para resolver problemas ou criar produtos; Naturalista: é a capacidade de identificar, categorizar e compreender relações entre grupos de itens na natureza;

Intrapessoal: é a capacidade de se entender, saber quem você é, quais são suas metas e como alcançá-las;

é a capacidade de se entender, saber quem você é, quais são suas metas e como alcançá-las; Interpessoal: é a habilidade de entender outras pessoas, como elas operam, o que as motiva, como trabalhar cooperativamente com elas;

Espacial: envolve a capacidade de pensar em três dimensões, como necessária para navegar ou para criar arte;

envolve a capacidade de pensar em três dimensões, como necessária para navegar ou para criar arte; Musical: é a capacidade de perceber, distinguir, transformar e expressar ritmos, tons e timbres musicais.

Ao compreender suas próprias habilidades em cada um desses domínios, os jovens podem identificar as profissões que melhor se alinham com seus pontos fortes inatos. Com isso, eles podem evitar a pressão de escolher uma carreira que não se alinha com suas habilidades e interesses naturais.

Relação entre a escolha da profissão e as múltiplas inteligências

O tempo e a liberdade na escolha da profissão se relacionam diretamente com a oportunidade de descobrir essas múltiplas inteligências. Os jovens devem ter a liberdade de explorar as várias facetas de suas habilidades, sem a pressão do tempo para escolher uma profissão. É durante esse processo de descoberta e experimentação que eles podem identificar suas paixões, habilidades e como esses dois aspectos podem ser alinhados a uma carreira satisfatória e gratificante.

Consequências da interferência dos pais

A pressão dos pais pode ser bem-intencionada. Eles querem que seus filhos sejam bem-sucedidos e acreditem que têm uma perspectiva melhor sobre o que pode proporcionar um futuro estável. No entanto, Lya Parente argumenta que essa pressão pode levar os jovens a escolherem carreiras que não se alinham com seus interesses e habilidades, o que pode resultar em insatisfação profissional a longo prazo.

“Ninguém conhece um jovem melhor do que ele mesmo”, afirma a especialista, que completa: “Embora os pais possam fornecer orientação e conselhos, no final das contas, a decisão deve ser do jovem adulto que está se formando.”

Dicas para escolher a profissão

Para ajudar os jovens a escolherem as suas profissões de acordo com as suas características e propósitos, Lya Parente sugere o seguinte:

Exploração e autoconhecimento: os jovens devem explorar diferentes campos de interesse e buscar o autoconhecimento. Isso pode ser feito por meio de estágios, programas de sombra profissional ou, até mesmo, cursos online em áreas de interesse;

os jovens devem explorar diferentes campos de interesse e buscar o Isso pode ser feito por meio de estágios, programas de sombra profissional ou, até mesmo, cursos online em áreas de interesse; Avaliação de habilidades e interesses: identificar suas habilidades e interesses é crucial na escolha da carreira certa. Há várias avaliações de carreira e orientações profissionais disponíveis que podem ajudar a determinar quais profissões se alinham com os interesses e habilidades do jovem;

identificar suas habilidades e interesses é crucial na escolha da carreira certa. Há várias avaliações de carreira e orientações profissionais disponíveis que podem ajudar a determinar quais profissões se alinham com os interesses e habilidades do jovem; Espaço para crescer e mudar: os jovens precisam entender que a decisão de hoje pode não ser a decisão final. É normal mudar de ideia. O importante é continuar explorando e aprendendo sobre si mesmo e o mundo ao seu redor.

Para a especialista, o segredo para uma carreira bem-sucedida é encontrar um equilíbrio entre habilidades, interesses e o potencial de crescimento em um campo escolhido. “A melhor escolha de carreira para um jovem é aquela que reflete quem ele é e quem ele deseja se tornar”, diz Lya Parente, que conclui: “E essa é uma jornada que merece tempo, reflexão e a liberdade de escolher sem pressão.”

