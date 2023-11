Dicas para cuidar de cada tipo de cabelo nos dias quentes

Cabeleireira ensina como evitar os danos causados pela água do mar e da piscina

Quem tem cabelo cacheado, na hora da finalização, deve misturar um pouco de leave-in no creme de pentear Imagem: Rido | Shutterstock

Durante os dias mais quentes, muitas pessoas tendem a redobrar os cuidados com os cabelos, uma vez que a exposição prolongada ao sol pode causar diversos danos aos fios. A cabeleireira Aline Morais, profissional que atende pelo GetNinjas em São Paulo, alerta também para os efeitos prejudiciais da água da piscina, geralmente tratada com cloro, e do mar, rico em sal, que podem deixar os cabelos mais quebradiços, sem vida e opacos.

Para garantir que você aproveite o verão da melhor forma sem comprometer a saúde dos fios, confira algumas dicas de hidratação para diferentes tipos de cabelo segundo Aline Morais!

Cabelos cacheados

Opte por um shampoo sem sal e aposte em uma hidratação bem intensa, utilizando óleo de coco para a umectação dos cachos. Para evitar o frizz, você pode adotar o hábito de usar uma camiseta macia para secar as madeixas em vez de uma toalha. E, para obter uma modelagem dos fios na hora da finalização, misture um pouco de leave-in no creme de pentear.

Cabelos lisos

A queratina tem o poder de restaurar o que os fios podem perder devido à exposição direta ao cloro da piscina ou ao sal do mar, proporcionando um brilho renovado e uma proteção essencial à saúde capilar.

Produtos com ação restauradora e reconstrutora promovem um visual mais saudável e brilhoso para os cabelos ressecados Imagem: New Africa | Shutterstock

Cabelos ressecados

A melhor opção é adotar produtos com ação restauradora e reconstrutora. Dessa forma, os fios terão seus nutrientes e vitaminas devolvidos para a fibra do cabelo, resultando em um visual mais saudável, brilhoso e com movimento. Com o dano causado pelo mar e piscina, é possível escolher produtos específicos que podem ter uma ação mais prolongada, dando melhor resultado na sedosidade dos fios.

Cabelos oleosos

É fato que o excesso de óleo pode causar coceira, caspa e até queda de cabelo. Por isso, esse tipo de cabelo demanda um certo cuidado, pois necessita de produtos mais esfoliantes para o couro cabeludo e menos cremosos, para poder ajudar no controle da oleosidade. Neste caso, é possível encontrar produtos específicos para cabelos oleosos.

Todos os tipos de cabelo

Em todos os casos, o uso de um protetor solar para os fios antes da exposição ao sol faz muita diferença na prevenção dos maus tratos sofridos no verão. Vale lembrar que um cabelo que já passou por um processo químico sentirá um resultado maior com o uso de aminoácidos.

Por Bruna Zanin