Dicas para deixar chocolate mais saudável e comer sem medo

Conheça as melhores alternativas para comer sem culpa e aproveitar a Páscoa

É possível criar receitas substituindo o chocolate Imagem: ivan_kislitsin | Shutterstock

Com a chegada da Páscoa, fica cada vez mais difícil resistir às tentações e não experimentar as diversas combinações de chocolates. Para quem segue uma dieta saudável, a data pode ser tornar um desafio. Porém, você sabia que é possível comer sem culpa? A nutróloga Ana Luisa Vilela, médica especialista em emagrecimento da capital paulista, conta que há alternativas.

“A alfarroba é uma fruta que cada vez mais ganha adeptos para substituir o chocolate, já que, por ser naturalmente mais doce, é muito utilizada no preparo de bombons, ovos de Páscoa, mousses e bolos. Além de possuir fibras, antioxidantes, baixas quantidades de gordura e açúcar, ainda não contém cafeína nem glúten na composição”, explica a nutróloga.

Ela explica que, além das versões de doces de alfarroba prontas para consumo, ainda é possível criar receitas substituindo o chocolate pela fruta em uma proporção de 1 para 1. Ou seja, na hora de colocar uma medida de chocolate na receita, basta trocar pela mesma quantidade de alfarroba.

Invista no cacau

Para quem não abre mão do chocolate, a médica diz que não precisa riscá-lo da dieta, só é necessário ter cuidado com qual versão está escolhendo. É preciso, também, analisar os rótulos. “As versões 70% cacau são uma boa alternativa, e vale ainda colocar o chocolate no freezer congelado em pequenos pedacinhos, assim ele vai demorar mais para derreter na boca e proporciona saciedade na lentidão exata que o cérebro precisa para enviar um sinal de que o doce já foi consumido na medida certa e sem exageros”, indica.

O cacau contém ácido oxálico, que interfere na absorção de cálcio (Imagem: Fortyforks | Shutterstock)

Fique de olho nos ingredientes

A profissional conta que é preciso ficar de olho nos rótulos das versões de chocolate diet; mesmo sem açúcar na composição, podem ser altamente calóricas pela quantidade de gorduras. “Ao checar a tabela de ingredientes, o primeiro que aparece deve ser o cacau, e não a manteiga; e ainda precisa mencionar que o produto é de baixa caloria”, alerta.

Diferenças entre a alfarroba e o cacau

A médica revela que existem importantes diferenças entre a alfarroba e o cacau. “O que mais diferencia esses dois produtos é a quantidade de dois de seus componentes. O cacau concentra 23% de gordura, e a alfarroba possui apenas 0,7%. Por outro lado, o cacau é mais pobre em açúcar (5% de sua composição), enquanto a alfarroba possui entre 38% e 45% de sacarose, glicose e frutose”, esclarece. A nutróloga lista as principais diferenças:

Alfarroba

Tem o dobro da quantidade de cálcio em comparação com o cacau;

É livre de um composto desencadeador de enxaqueca;

É livre de cafeína e gordura.

Cacau

Contém ácido oxálico, que interfere na absorção de cálcio;

Pode causar enxaquecas em algumas pessoas;

É rico em sódio e gordura.

Por Mayra Barreto Cinel