Dicas para exercitar o corpo e a mente

Veja como a atividade física pode contribuir para o funcionamento do cérebro

É possível estimular a memória por meio das práticas esportivas Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock

O exercício físico, além de melhorar o condicionamento, também pode oferecer bons resultados para o cérebro. Segundo o personal trainer André Luiz de Faria Rocha, a atividade física melhora o desempenho do cérebro e ajuda no alívio do estresse acumulado, pois libera a endorfina (hormônio ligado à sensação de prazer e euforia).

Exercícios para a memória

As atividades físicas também podem contribuir para o funcionamento da memória. “Podemos estimular a memória por meio das práticas esportivas, principalmente [de] esportes que envolvem estratégias que obrigam o praticante a usar o potencial cognitivo”, aponta o personal trainer.

Tipos de atividades para cada idade

Atividades físicas são essenciais para todas as idades. Tornam-se ainda melhores quando trabalham a parte física e contribuem para o funcionamento do cérebro. Por isso, o personal trainer indica alguns exercícios que podem auxiliar em determinadas fases da vida.

Crianças

Os melhores exercícios são jogos e brincadeiras que promovam maior desenvolvimento cognitivo e possibilidades corporais. Nesta fase, estamos descobrindo novas possibilidades. Então, quanto mais informações de movimentos o corpo tiver, melhor será o desenvolvimento também do cérebro.

Jovens e adultos

As competições têm grandes vantagens como atividades físicas, pois estão totalmente ligadas à realidade social desta fase, como competição no mercado de trabalho e nos estudos. Este tipo de atividade trabalha a superação de desafios.

Idosos

As atividades mais indicadas são aquelas que trabalham a força muscular, pois o processo de envelhecimento resulta em perda de força muscular e mobilidade. Também são indicados exercícios que promovam o relacionamento e o convívio social, como aulas de hidroginástica e grupos de caminhada.

Realizar exercícios físicos melhora a saúde do corpo e da mente (Imagem: Freepik | Freepik)

Estimule o seu cérebro

De acordo com o neurologista clínico Christiano Tanuri, quando estimulamos o nosso cérebro com exercícios, criamos redes de conexão “que estimularão outras áreas cerebrais, ampliando a capacidade deste [do cérebro] em se adaptar ou criar estratégias que melhorem o desempenho durante uma atividade intelectual”. Por isso, se você deseja manter a saúde como um todo, o ideal é fazer atividades físicas seguindo as orientações de um profissional de saúde.