Dicas para melhorar o rendimento durante as atividades físicas

Nutricionistas ensinam o que comer para ganhar mais energia

Uma nutrição adequada é essencial para melhorar o rendimento durante a atividade física Imagem: SUPREEYA-ANON l Shutterstock

Nosso corpo é como se fosse um carro: sem combustível para gerar energia, ele não funciona. No organismo, o combustível necessário para o funcionamento é chamado carboidrato. Ele, por sua vez, pode ser encontrado em arroz e outros cereais, pães, massas, bolos, entre outros alimentos.

Por isso, antes de correr ou praticar qualquer outra atividade física, é necessário consumir alimentos que sejam fontes desse nutriente. Assim, você garante o fornecimento de energia necessária. A seguir, as nutricionistas Alessandra Coelho e Natalia Bisconti dão dicas de como se alimentar corretamente e obter melhor rendimento durante a execução dos exercícios.

Alimentação após o treino ajuda a repor energias

Durante as práticas, os músculos sofrem microlesões e o nosso corpo consome a energia estocada. Portanto, após o exercício, a alimentação tem o papel de repor a energia utilizada, além de recuperar e formar os músculos. Para agilizar a recuperação muscular, associe alimentos que sejam fontes de carboidratos com os que possuam proteína.

Uso de suplementos alimentares

Como a maratona é um exercício exaustivo e de longa duração, você precisa repor as energias para aumentar o seu rendimento e evitar o cansaço físico. Nesse caso, o uso de suplementos é bem aceito. No entanto, deve ser feito sempre com a recomendação de um nutricionista.

Uso de suplementos deve ser recomendado por nutricionistas (Imagem: Milan Ilic Photographer l Shutterstock)

Importância da hidratação

Durante a atividade física, o nosso corpo produz calor e, para controlar esse aumento de temperatura, o organismo fica responsável por tentar “resfriá-lo” por meio do suor. Nele, estão presentes diversas substâncias, como água, sódio e potássio (eletrólitos).

Durante o exercício, a perda de água é proporcionalmente maior do que a perda de eletrólitos; mas, quanto mais prolongada a prática e mais extenuante, maior também será a perda de eletrólitos. Quando há a desidratação, ocorre a diminuição do rendimento esportivo. Portanto, antes, durante e depois de qualquer exercício é importante estar hidratado.

Consumo de gordura e açúcar pode ser perigoso

Dietas ricas em gordura diminuem o rendimento. Alimentos e preparações muito gordurosos devem ser evitados na alimentação. Também não é recomendada a ingestão de alimentos que contenham fibras ou fermentativos. Eles causam desconforto gastrointestinal durante o exercício, reduzindo o rendimento.

Fique longe de alimentos ricos em açúcar, como doces e guloseimas. Eles podem induzir a um quadro de hipoglicemia de rebote durante a atividade física, que acontece quando há uma alta ingestão de glicose, causando tonturas, enjoos e até vômito.