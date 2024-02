Dicas para prevenir os sintomas da ressaca

Médica esclarece riscos da bebedeira e ensina maneiras para aliviar os efeitos da bebida alcoólica

Dia da Ressaca traz a conscientização a respeito de uma vida mais saudável Imagem ViDI Studio | Shutterstock

Em 28 de fevereiro, é celebrado nacionalmente o “Dia da Ressaca”, data criada pelos brasileiros para lembrar os efeitos da bebida alcoólica no organismo; coincidentemente ou não, cai justamente no final do mês do Carnaval e serve como um aviso para evitar excessos. Isso porque, certamente, o corpo irá reclamar. Mas, afinal, é possível ingerir essa bebida sem ter ressaca? Isso é o que você descobrirá a seguir!

Sintomas da ressaca

Provocada pelo consumo excessivo de álcool, a ressaca ocorre devido a uma variedade de fatores, como:

Desidratação;

Inflamação no corpo;

Alterações nos níveis de hormônio e toxinas produzidas durante o metabolismo do álcool.

A gravidade do quadro pode variar de pessoa para pessoa, conforme a quantidade consumida, a tolerância individual ao álcool, o estado de saúde geral e qualidade e quantidade do sono do indivíduo.

Consumir alimentos leves é uma boa estratégia para reduzir os sintomas da ressaca Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Dicas para reduzir os efeitos do álcool no corpo

Entre as formas de alívio dos sintomas da ressaca, Denise Priolli, médica e coordenadora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, destaca algumas recomendações. “Beber bastante água para reidratar o corpo, repousar e consumir alimentos leves são os meios infalíveis para curar a ressaca. Quando necessário, o uso de medicamentos para amenizar dores de cabeça ou desconforto gástrico pode servir de auxílio, se prescritos por um médico”, diz a especialista.

Mas a médica alerta: é sempre importante estar atento ao consumo de álcool. “Não tem jeito, antes de notar que passou do limite e dar espaço para o arrependimento, vale repensar a quantidade de álcool consumido para as próximas ocasiões, evitando o surgimento de novos episódios de ressaca“.

Remédios para combater a ressaca

Há uma variedade de medicamentos vendidos sem receita médica usados para aliviar os sintomas da ressaca, mas “é preciso entender a importância de fazer uso apenas do que for indicado diretamente por um médico. Cada paciente tem seu histórico de saúde e, por mais simples que pareça um medicamento, nenhum remédio deve ser utilizado por indicação de amigo ou de um conhecido que, porventura, tenha apresentado os mesmos sintomas”, alerta a Dra. Denise.

Estes medicamentos, geralmente, agem de diferentes maneiras para reduzir os desconfortos associados à ressaca. Entenda algumas formas comuns de atuação desses medicamentos:

Analgésicos: medicamentos como novalgina auxiliam no alívio rápido das dores de cabeça;

Antiácidos: ressacas frequentemente vêm acompanhadas de desconforto gastrointestinal, incluindo azia e dor de estômago, e o antiácido pode neutralizar o excesso de ácido no estômago;

Antieméticos: estes medicamentos ajudam a controlar náuseas e vômitos;

Reidratação: beber água ou bebidas isotônicas é essencial para reidratar o corpo após a desidratação causada pelo álcool.

Problemas causados pelo excesso de álcool

A médica ressalta que os medicamentos podem aliviar sintomas, mas prevenir a ressaca é essencial, principalmente pelos efeitos negativos do álcool. “Há tempos, especialistas da área da saúde vêm alertando a população mundial sobre os efeitos do álcool no organismo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o álcool pode provocar o aparecimento do câncer por diferentes mecanismos, e isso não pode ser negligenciado”, alerta a Dra. Denise Priolli.

Os mecanismos envolvidos podem danificar diretamente o DNA das células, provocar estresse oxidativo, que pode danificar os genes, facilitar a penetração de carcinogênicos ambientais nas células, alterar o metabolismo hormonal, provocar má nutrição, que torna os tecidos humanos mais sensíveis aos efeitos do álcool, entre outros menos frequentes.

Por Camila Souza