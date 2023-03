Dicas para se exercitar sem precisar ir à academia

Profissionais explicam como praticar atividade física em casa para melhorar a saúde do corpo

Falta de atividade física é prejudicial à saúde do corpo Imagem: Drogana Gordic | Shutterstock

A falta de atividade física é fator de risco para diversas doenças, principalmente as cardiorrespiratórias. “Os exercícios físicos oferecem inúmeros benefícios, entre eles melhora na capacidade cardiorrespiratória e pulmonar, fortalecimento, aumento de força e do tônus muscular, diminuição de massa gorda e aumento e manutenção da massa magra, melhora na flexibilidade e melhoras funcionais em atividades do cotidiano”, explica o personal trainer Vinicius Viotto.

Como inserir exercícios na rotina?

Além da saúde, se você quer começar a se exercitar para melhorar a autoestima, é preciso começar a se mexer. Visando driblar a falta de tempo, de dinheiro ou o distanciamento social, é possível realizar exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos em casa ou na rua. Só será necessário ter disciplina e determinação.

Para começar a encaixar alguma atividade física no dia a dia, o educador físico Wagno Freitas sugere algumas opções bem simples, como subir escada em vez de pegar elevador, descer dois pontos antes do local de trabalho e caminhar um pouco mais no lugar de pegar carro e táxi.

Consultar um especialista é fundamental antes de iniciar a prática de atividades físicas (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Cuidados antes de iniciar a prática

Alguns treinos específicos para fortalecer a musculatura podem ser feitos em casa com objetos bem simples. Entretanto, Wagno Freitas alerta que é recomendado consultar um médico antes de iniciar qualquer atividade, a fim de que ele providencie alguns exames específicos e verifique se você está apto a praticar determinadas atividades físicas. “E não podemos fazer exercícios físicos sem a presença de um profissional da área, para que não ocorra nenhum tipo de lesão”, ressalta.

Exercícios para fazer em casa

Após tomar todos os cuidados necessários, é possível iniciar as atividades físicas e aproveitar todos os benefícios que elas proporcionam. “Usando a criatividade, é possível exercitar-se em casa. Podemos utilizar garrafas de plástico cheia de água, cadeiras ou até saquinhos de feijão para realizar alguns exercícios”, aponta Vinicius Viotto.

Segundo o professor, dá para fazer um agachamento livre segurando nas mãos saquinhos de feijão como sobrecarga, usar uma cadeira para apoiar as mãos e realizar o exercício tríceps no banco. “Deitados no chão, podemos realizar alguns tipos de abdominais, e os mesmos ‘saquinhos’ podem ser usados para fazer uma elevação lateral para os ombros, uma flexão dos cotovelos (rosca simultânea) para o bíceps, uma extensão dos cotovelos (tríceps francês) e muitos outros”, enumera.

Atividades aeróbicas para fazer em casa

Além de exercícios de musculação localizada, existem atividades aeróbicas que podem ser feitas em casa, como pular corda. “É aconselhável, primeiro de tudo, fazer um bom fortalecimento muscular, pois a corda gera muito impacto para as articulações. Depois, sugerimos que a atividade seja feita com pequenos intervalos: pular 1 minuto e descansar 30 segundos ou pular 2 minutos e descansar 1 minuto”, aconselha Wagno Freitas.

De acordo com o professor Vinicius Viotto, esse é um exercício que traz diversos benefícios. Como exemplos, pode-se citar queima de gordura, aumento da capacidade cardiorrespiratória e pulmonar, aumento do fortalecimento e tônus muscular, consciência corporal, entre outros.