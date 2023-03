Dicas para se exercitar todos os dias de forma simples e fácil

Veja como é possível sair do sedentarismo mesmo com uma semana cheia de compromissos

Praticar exercícios 15 minutos por dia oferece benefícios ao corpo Imagem: Jacob Lund | ShutterStock

Praticar exercício físico é fundamental. Não é só a boa forma que importa, mas saúde e bem-estar também. Entretanto, está enganado quem pensa que exercícios físicos só dão resultado se forem feitos em academias. Qualquer pessoa, mesmo aquela que diz não ter tempo para praticar exercícios, pode reservar 15 minutos do dia ou acordar um pouco mais cedo para fazer alguma atividade física, e não precisa gastar dinheiro. Confira algumas sugestões:

Desça do ônibus um ponto antes do trabalho e siga a pé;

Substitua o elevador pelas escadas;

Brinque com as crianças, porque elas fazem com que você se movimente e perca calorias;

Se trabalhar sentado, levante-se periodicamente e alongue-se.

Elimine as calorias

Além de diminuir os riscos de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, você pode aumentar o tempo de exercícios para emagrecer. Especialistas afirmam que subir três lances de escadas equivale a 10 minutos de caminhada e que as subi de dois em dois degraus trabalha o bumbum de maneira similar ao exercício de agachamento feito em academias.

Contudo, não force seu organismo sem ele estar preparado. Quando o corpo se acostumar com a rotina de exercícios, acrescente a cada semana 5 ou 10 minutos; assim, aumentará a carga horária, podendo até fazer 60 minutos de atividade física por dia.

Exercícios funcionais

Os exercícios funcionais estão virando a paixão de algumas pessoas. Com apenas alguns minutos do dia dedicados a eles, é possível perder peso, adquirir um corpo resistente a lesões e ter boa forma. Além disso, podem ser feitos em qualquer lugar.

Este tipo de atividade é muito mais dinâmico que os treinos convencionais. “Em cada movimento que nosso corpo produz, vários grupos musculares estão envolvidos, e cada um deles realiza uma função diferente”, explica Rodrigo Buzatto, personal trainer. Um único exercício é capaz de mesclar várias funções do corpo, ajudando a ter equilíbrio, força, flexibilidade, coordenação e velocidade.

“Qualquer atividade física faz bem à saúde, desde que seja praticada com coerência”, afirma Rodrigo Buzatto. No caso do funcional, os exercícios estimulam o corpo, fazendo com que o praticante tenha mais disposição, previna doenças cardíacas e tenha a autoestima elevada.

Ter uma rotina de exercícios físicos faz bem para o corpo e para mente (Imagem: Koldunov | ShutterStock)

Tempo e idade para praticar

Não há um tempo específico para praticar o exercício nem uma idade certa para começar a realizá-lo. Rodrigo Buzatto diz que o desenvolvimento de certos exercícios depende da capacidade física e motora de cada praticante. “Algumas pessoas não têm a consciência corporal necessária para realizar alguns movimentos mais complexos. Nesses casos, é essencial o acompanhamento de um profissional”, enfatiza.

Preparo físico

O personal trainer alerta que, antes da prática de qualquer atividade física, é importante não estar em jejum e aquecer bem a musculatura. Além disso, é preciso realizar um alongamento após o treino.