Dicas para viajar com estilo levando apenas uma mala de mão

Consultora de moda ensina como montar bagagem reduzida para destino internacional

Algumas técnicas podem ser utilizadas para organizar malas pequenas Imagem: Luis Molinero | ShutterStock

Com o aumento dos preços das passagens aéreas, as malas de mão com até 10 kg deixaram de ser uma opção exclusiva para viagens nacionais e se tornaram também uma escolha econômica para viagens internacionais de curta duração. Nesse contexto, a consultora de moda Camile Stefano oferece dicas preciosas para quem quer montar uma curadoria minimalista de roupas que combinem praticidade e estilo.

Como separar as roupas para a viagem?

Camile indica começar com a parte de cima: blusas em cores neutras são indispensáveis. Para uma viagem de uma semana, o recomendado é não levar mais do que cinco peças.

Para a parte de baixo, duas opções de calça são suficientes: uma calça jeans e um modelo em alfaiataria. Ademais, para acrescentar um toque descolado ao visual, uma saia é um excelente item. “Um modelo preto em tweed, por exemplo, pode ser usado com meia-calça e facilmente se encaixar em produções para o dia e para a noite”, explica a especialista.

Uma boa disposição de itens otimiza o espaço da bagagem (Imagem: Daniel Hoz | ShutterStock)

Aposte em calçados versáteis

Os calçados, que normalmente são a parte mais pesada da bagagem, devem ser reduzidos a duas opções: uma bota e um tênis. A consultora explica que os coturnos são versáteis e podem ser usados com diversos tipos de roupa, enquanto os tênis esportivos são fáceis de transportar.

Invista em acessórios

O segredo para garantir personalidade à mala de viagem é investir em uma opção fashion de casaco e uma seleção criativa de acessórios. Ela defende a inclusão de dois itens essenciais, “gargantilhas, que podem adicionar autenticidade e estilo ao visual, e um trench coat, que transmite ar de confiança e elegância clássica”, finaliza.

Por Helena Chagas