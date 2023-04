Dieta desintoxicante: cardápio para terça-feira

A nutricionista Renata Fidelis indica os alimentos ideais para todas as refeições do dia

O principal objetivo da dieta detox é livrar o corpo das toxinas absorvidas pelo organismo no dia a dia Imagem: RossHelen | Shutterstock

A dieta detox é conhecida pelo poder desintoxicante associado à perda de peso. Entretanto, existem muitas variações de cardápios e ingredientes. O principal objetivo da dieta detox é livrar o corpo das toxinas absorvidas pelo organismo no dia a dia.

É importante mencionar que a dieta detox não deve ser realizada por longos períodos e que, após o término dos dias estabelecidos, deve-se manter uma alimentação balanceada e saudável. Veja a seguir o cardápio elaborado pela nutricionista Renata Fidelis.

Cardápio detox para terça-feira

Café da manhã

200 ml de leite desnatado

1 colher de sobremesa de achocolatado diet

1 fatia de mamão

Lanche da manhã

200 ml de suco de maracujá

Almoço

Sopa de fubá com couve e carne

1 pote pequeno de gelatina diet de uva

Lanche da tarde

1 pote de iogurte light

Jantar

Sopa de ervilha e frango

Ceia

200 ml de suco de laranja

Sopa de ervilha (Imagem: kobeza | Shutterstock)

Sopa de ervilha

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha

Água para cozinhar

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e refogue a cebola. Acrescente a ervilha e refogue por mais 2 minutos. Cubra com a água, tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Bata a ervilha com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Volte a sopa para a panela para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Dica: decore com alecrim.