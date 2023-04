Dieta desintoxicante: confira cardápio para segunda-feira

Nutricionista indica alimentos ideais para todas as refeições do dia

Alimentação detox visa limpar o organismo de toxinas Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A dieta detox, também conhecida como dieta de desintoxicação, é um tipo de alimentação que visa limpar o organismo das toxinas e substâncias prejudiciais que podem acumular-se ao longo do tempo. É um regime alimentar que consiste em consumir alimentos naturais e saudáveis, como frutas, legumes, verduras, sucos e chás, enquanto se eliminam alimentos processados, industrializados, ricos em gordura e açúcares refinados.

“O objetivo da dieta é a identificação, eliminação e redução de toxinas (antinutrientes), modulação do paladar e recuperação da atividade funcional do organismo, corrigindo funções digestivas e a permeabilidade alterada do intestino”, explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht.

Por que realizar a dieta detox?

A dieta detox ajuda a eliminar os excessos que, ao longo do tempo, se acumulam e impedem que o organismo funcione de forma correta, causando um desequilíbrio que pode enfraquecer o corpo. A detoxificação ocorre em todas as partes do corpo, com destaque para o fígado, intestino e rim, porém envolve também pulmões, epitélio nasal, cérebro, células imunológicas, pele, entre outros órgãos.

“A dieta é recomendada em situações em que o indivíduo esteja com alguns sinais e sintomas de intoxicação e desequilíbrio funcional do corpo, como enxaquecas frequentes, dores no corpo, retenção de líquidos, histórico de má alimentação e maus hábitos, entre outros aspectos que serão identificados em uma consulta individual”, explica Helouse Odebrecht.

Cuidados importantes

Como é impossível blindar o corpo contra esses agentes estressantes, é recomendável realizar a dieta eventualmente, para promover uma faxina geral no organismo. É importante mencionar que a dieta detox não deve ser realizada por longos períodos e que, após o término dos dias estabelecidos pelo nutricionista, deve-se manter uma alimentação balanceada e saudável.

Dieta detox contribui para o funcionamento do corpo (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Cardápio detox para segunda-feira

Veja, a seguir, o cardápio elaborado pela nutricionista Renata Fidelis e comece a semana de forma mais leve!

Café da manhã

200 ml de leite de soja

1 fatia de melão

Lanche da manhã

200 ml de suco de uva

Almoço

Canja de frango com cenoura e vagem

200 ml de suco de caju

Lanche da tarde

1 xícara de chá de gengibre com maçã e abacaxi

Jantar

Sopa de legumes com carne

Ceia

200 ml de leite desnatado

Canja de frango com cenoura e vagem

Ingredientes

1 frango cortado em pedaços

cortado em pedaços 1/2 colher de sopa de manjericão

1 dente de alho

3 cenouras cortadas em fatias

3 cebolas cortadas em rodelas

300 g de vagem cozida

3 abobrinhas cortadas em rodelas

6 xícaras de chá de água

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a água, o frango, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino, o alho e deixe ferver. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão e retire os pedaços de frango. Reserve o caldo e desfie o frango. Retire a gordura da superfície do caldo que ficou reservado, junte o frango desfiado, a cenoura, a cebola e a vagem. Leve ao fogo médio para ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.