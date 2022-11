Dieta pode ser benéfica ou prejudicial para o emagrecimento

Aprenda a fazer corretamente e evite ganhar peso após voltar a comer normalmente

Temos o costume de relacionar a dieta a uma alimentação de baixa caloria e que leva ao emagrecimento Imagem: Shutterstock

O termo “dieta”, muitas vezes, é utilizado com a conotação errada. De acordo com Gabriela Mendes Taveiros, nutricionista, essa palavra refere-se aos hábitos alimentares individuais, podendo ser saudáveis ou não. “Porém, temos o costume de relacionar a dieta a uma alimentação de baixa caloria e que leva ao emagrecimento”, esclarece. Confira como uma dieta pode ser prejudicial à saúde e aprenda a fazer da forma adequada.

Fuja de dietas restritivas

Existem diversos nutrientes fundamentais para o nosso corpo. Se você deixar de consumir um deles ou consumir algum em excesso, poderá causar desequilíbrio no organismo. “Fuja de todas as dietas que prometem emagrecimento rápido e que restrinjam algum grupo de alimentos, como a dieta das proteínas (que restringe o carboidrato), ou que você consuma apenas um tipo de alimento, como a dieta da sopa”, recomenda a profissional.

Cuidado com as dietas que prometem emagrecimento rápido (Imagem: Shutterstock)

Cuidado com mudanças drásticas na alimentação

Segundo a nutricionista Glauce Lamoglie, as dietas funcionam, mas devem ser realizadas com cuidado. “A diferença é que algumas dietas são feitas para a perda de peso a curto prazo, com redução drástica da ingestão alimentar. Dessa forma, tem-se principalmente a perda de massa muscular e de líquidos. O organismo continua com a mesma porcentagem de gordura”, afirma.

Ainda de acordo com a profissional, o problema desse tipo de alimentação é que, quando o indivíduo volta a comer normalmente, tende a ganhar peso novamente. Isso ocorre porque a pessoa não aprendeu a se alimentar de forma saudável. Por isso, acaba voltando aos antigos hábitos alimentares, o que contribui para uma alta ingestão energética e para o ganho de peso.

Ciclo vicioso de perda e ganho de peso

Glauce Lamoglie explica que fazer dietas radicais, com a consequente volta aos maus hábitos alimentares, gera um ciclo vicioso de perda e ganho de peso — o famoso efeito sanfona. Para evitar isso, segundo a nutricionista, é necessário que a dieta seja gradual e sem a exclusão de nutrientes.

“O indivíduo deve aprender sobre os benefícios e malefícios de cada alimento e introduzi-los em sua alimentação conscientemente. Dessa forma, comer será natural, a escolha dos alimentos será feita de forma espontânea, a alimentação saudável será apenas mais uma de suas tarefas diárias e rotineiras, sem a necessidade de esforço para segui-la”, indica Glauce Lamoglie.