Diversão dos signos: descubra o passatempo favorito dos nativos

Cada signo encontra prazer de uma forma diferente, de acordo com sua energia e suas prioridades Imagem: New Africa | Shutterstock

Cada signo tem um jeito muito particular de curtir a vida. Enquanto alguns buscam adrenalina e movimento, outros preferem conforto, boas conversas ou momentos de introspecção. A seguir, veja como cada nativo costuma se divertir — e talvez você se reconheça ou reconheça alguém.

Áries

Os nativos de Áries se divertem com ação, desafios e programas cheios de adrenalina Imagem: Bibadash | Shutterstock

Áries se diverte com ação. Gosta de esportes, desafios, aventuras de última hora e qualquer programa que acelere o coração. Competição saudável, trilhas, festas animadas e experiências novas são a cara desse signo.

Touro

Os nativos de Touro associam diversão a conforto, boa comida e momentos de prazer sem pressa Imagem: Bibadash | Shutterstock

O signo de Touro associa diversão a prazer e conforto. Um bom restaurante, vinho de qualidade, música agradável, um dia de spa ou ficar em casa curtindo algo gostoso já é diversão garantida. Nada de pressa: o importante é aproveitar cada momento.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos gostam de lazer com conversa, troca de ideias e novidades estimulantes Imagem: Bibadash | Shutterstock

Os geminianos se divertem conversando, trocando ideias e circulando. Amam encontros sociais, eventos, cursos diferentes, viagens curtas e qualquer atividade que estimule a mente. Para esse signo, diversão precisa ter troca e novidade.

Câncer

Os nativos de Câncer preferem programas acolhedores, em família ou com quem amam Imagem: Bibadash | Shutterstock

Câncer prefere diversões que envolvam afeto e acolhimento. Reuniões em família, cozinhar para quem ama, maratonar séries ou filmes e programas nostálgicos são ideais. O importante é se sentir emocionalmente seguro.

Leão

Os nativos de Leão se animam com festas, eventos e situações em que possam brilhar Imagem: Bibadash | Shutterstock

A diversão é ser visto, celebrado e admirado. Festas, eventos, shows, dança e tudo que envolva expressão pessoal fazem esse signo brilhar. Se houver aplausos ou reconhecimento, melhor ainda.

Virgem

Os nativos de Virgem apreciam atividades produtivas, organizadas e que tragam sensação de utilidade Imagem: Bibadash | Shutterstock

Virgem se diverte quando sente que o tempo está sendo bem usado. Atividades produtivas, hobbies manuais, organização criativa, cursos e programas tranquilos agradam bastante. Para esse signo, diversão também é sentir-se útil.

Libra

Os nativos de Libra buscam diversão com harmonia, companhia e ambientes agradáveis Imagem: Bibadash | Shutterstock

Libra busca diversão com harmonia e companhia. Programas culturais, encontros românticos, exposições, cafés charmosos e eventos sociais equilibrados são ideais. Nada de clima pesado: beleza e boa convivência são essenciais.

Escorpião

Os nativos de Escorpião se envolvem em experiências intensas, profundas e cheias de emoção Imagem: Bibadash | Shutterstock

O signo de Escorpião se diverte com intensidade. Gosta de experiências profundas, misteriosas ou transformadoras. Pode ser um filme impactante, uma conversa intensa, uma investigação curiosa ou até um programa mais reservado — diversão, aqui, envolve emoção verdadeira.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se realizam explorando novos lugares, culturas e aventuras ao ar livre Imagem: Bibadash | Shutterstock

Sagitário se diverte explorando o mundo. Viagens, aventuras, atividades ao ar livre, festas animadas e experiências multiculturais fazem esse signo se sentir vivo. Liberdade e expansão são palavras-chave para a diversão sagitariana.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio aproveitam momentos de lazer quando sentem que conquistaram algo importante Imagem: Bibadash | Shutterstock

O signo de Capricórnio se diverte quando sente que conquistou algo. Pode ser comemorar resultados, praticar esportes, viajar com planejamento ou aproveitar momentos de descanso bem merecidos. Para esse signo, diversão também é merecimento.

Aquário

Os nativos de Aquário preferem programas diferentes, inovadores e fora do padrão Imagem: Bibadash | Shutterstock

Aquário gosta de diversão diferente do comum. Eventos alternativos, tecnologia, causas sociais, encontros com amigos fora do padrão e experiências inovadoras chamam sua atenção. O importante é fugir da mesmice e sentir liberdade de ser quem é.

Peixes

Os nativos de Peixes se divertem com arte, imaginação, espiritualidade e contato com a natureza Imagem: Bibadash | Shutterstock

Os piscianos se divertem sonhando e tendo a arte como guia. Música, cinema, arte, espiritualidade, contato com a natureza e momentos de introspecção são ideais. Esse signo busca diversão que conecte emoção, sensibilidade e imaginação.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.