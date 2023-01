Dor durante a relação sexual: conheça as principais causas e os tratamentos

Esse tipo de sintoma não deve ser normalizado e precisa ser avaliado por um médico

A dor durante o sexo pode ser causada por diversos fatores Imagem: Shutterstock

Uma relação sexual sugere momentos de carinho, entrega e dedicação à outra pessoa. No entanto, o que é para ser um momento prazeroso, pode se tornar um período de desconforto e dores profundas para algumas mulheres.

De acordo com Felipe Lorenzato, ginecologista e doutor em Patologia Molecular pela University College London (UCL), além da doença inflamatória pélvica, outras enfermidades também podem causar dores durante a relação sexual. “Doenças Sexualmente Transmissíveis como herpes simples, candidíase vaginal, vulvodínia ou cancro mole predispõem à dor superficial”, afirma.

Vaginismo

A dor também pode indicar outro tipo de problema, como o vaginismo. “Trata-se de uma contração involuntária, recorrente ou persistente, dos músculos do períneo adjacente ao terço inferior da vagina, quando é tentada ou imaginada a penetração vaginal com pênis, dedo, tampão ou espéculo”, conceitua o Dr. Felipe Lorenzato.

Importância das preliminares

Para evitar dores, vale lembrar a importância das preliminares e de criar uma atmosfera propícia para acolher o momento da relação sexual. “Um ambiente relaxante, música, uma boa conversa, o desejo sexual, a troca de carícias, beijos, estimulação dos mamilos e a sensação tátil na região anogenital, principalmente na área periclitorideana, levam à excitação feminina…”, reforça o médico.

Redução do desejo sexual ou libido

Quando não há condições ou tempo para uma excitação e consequente lubrificação adequada, a probabilidade de desconforto durante a relação aumenta e as chances de se chegar ao orgasmo são menores. “Isso explica porque algumas mulheres podem sentir desconforto no ato sexual, o que por sua vez pode diminuir o desejo sexual ou libido”, afirma o Dr. Felipe Lorenzato.

A menopausa pode causar desconforto durante a relação sexual (Imagem: Shutterstock)

Lubrificação vaginal na menopausa

A fase da menopausa também pode diminuir a lubrificação vaginal. O Dr. Felipe Lorenzato explica que a condição se caracteriza por ao menos 12 meses seguidos de ausência de menstruações, sem vínculo com gravidez, associada a um conjunto de sintomas, e diminui os níveis de estrogênio, que é um hormônio feminino. “Por isso, durante a menopausa as mulheres podem experimentar certo desconforto no ato sexual, mas um tratamento pode tranquilamente aliviar o problema”, complementa.

Endometriose pode causar dor

A ginecologista Dra. Cecília Roteli relaciona a endometriose como outra causa possível para o incômodo durante o sexo. “Isso ocorre pois os tecidos que estão normalmente dentro do útero crescem fora do órgão e podem causar dor na pelve.”

Formas de tratamento

O tratamento para as dores, segundo a Dra. Cecília Roteli, dependerá da causa, e pode ser feito por meio de:

Antibióticos ou antifúngicos: para os casos de infecções na vagina ou bexiga

Cremes lubrificantes para o caso de secura vaginal sem causa aparente

Cremes com hormônios para os casos de mulheres na menopausa

Psicoterapia para os casos de dor por problemas psicológicos como traumas de infância e outros

Cirurgia para alguns casos de endometriose

Porém, somente os médicos terão condições de diagnosticar qual a causa da dor. “Além do exame físico e ginecológico, existem alguns testes como exames de urina e de fluidos vaginais, que irão ajudar a fazer o diagnóstico correto e orientar o tratamento”, conclui a médica.