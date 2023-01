Emily em Paris: 5 lugares da série que você precisa conhecer

Confira pontos turísticos para apreciar as belezas naturais e a arquitetura francesa

Série ‘Emily em Paris’ inspira turistas a conhecerem a França Imagem: Shutterstock

Confirmada para a 4° temporada e indicada ao Globo de Ouro, a série ‘Emily em Paris’, protagonizada pela atriz Lily Collins, encanta os fãs por sua trama e cenário. Gravada em Paris e St. Tropez, uma cidade costeira situada na Riviera Francesa, a produção instiga o público a conhecer o país. Isso porque os belos cenários arquitetônicos chamam atenção pelo charme e elegância parisiense.

“As séries são ótimas para buscarmos inspirações de destinos para uma nova experiência. Apesar de serem voltadas para a trama, em alguns casos, elas nos permitem conhecer a cultura do local e a rotina. A França é um destino que dispõe de ótimos lugares para se conhecer, com paisagens, arquiteturas estonteantes e com um ensino de alta qualidade”, aborda Alexandre Argenta, presidente da Belta, Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil.

A seguir, o especialista lista 5 pontos turísticos citados na série para você visitar. Veja!

1. Le Jules Verne

Um dos principais pontos turísticos do país, o restaurante que aparece na 3ª temporada da série está localizado no topo da Torre Eiffel, símbolo de Paris, e é um dos mais procurados pelo público.

2. Museu da Vida Romântica

O pequeno museu conta com um dos jardins mais secretos da cidade e seu acervo é composto por obras de arte, móveis e objetos que ilustram a história do local.

Canal Saint-Martin é um dos principais destinos para relaxar e tomar um vinho no fim da tarde (Imagem: Shutterstock)

3. Canal Saint-Martin

Durante sua incerteza profissional, Emily acaba no canal onde aproveita para fazer suas selfies. A área é ótima para um passeio à tarde, tomar um vinho e relaxar.

4. Museu d’Orsay

Situado na margem do Rio Sena, o museu traz uma curadoria principalmente de pinturas e esculturas da arte ocidental do período compreendido entre 1848 e 1914.

5. Ópera Nacional de Paris

Inaugurada em 15 de janeiro de 1875, é possível visitá-la para assistir a um espetáculo ou apenas para uma visita guiada ao prédio.

Por Laíse Marcondes