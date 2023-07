Energia elétrica: 4 dicas para evitar o desperdício durante o inverno

Veja como adotar medidas simples para evitar o desperdício e economizar

Uma das formas de evitar o desperdício de energia durante o inverno é evitar tomar banhos longos Imagem: Yevhen Prozhyrko | Shutterstock)

Com a chegada do inverno, a água aquecida se torna fundamental contra as baixas temperaturas. Sobretudo nesta época do ano, o chuveiro elétrico se configura como um item essencial para um dos momentos mais relaxantes do dia: o banho.

Assim, o consumo de energia aumenta durante os dias frios e as contas ficam mais caras. Porém, algumas medidas simples podem ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica. Por isso, o engenheiro Edson Suguino cita 4 dicas para evitar o desperdício de energia durante o inverno. Confira!

1. Fique de olho nos horários

Uma medida simples é evitar tomar banho no início da manhã ou após às 22h, quando as temperaturas estão mais baixas, o que exigirá trabalho redobrado da potência do chuveiro. É necessário também evitar os horários de pico de uso, que costumam ser das 17h30 às 20h30. Dessa forma, as companhias de energia elétrica não ficam sobrecarregadas e, consequentemente, não ficam comprometidas com o fornecimento para todas as regiões.

2. Evite ligar tudo ao mesmo tempo

Secador de cabelo, máquina de lavar roupas, torneira elétrica e chuveiro elétrico? Evite! Vários aparelhos funcionando simultaneamente sobrecarregam a rede de energia elétrica.

Prestar atenção ao tempo gasto no banho é importante para evitar desperdício (Imagem: torwaiphoto | Shutterstock)

3. Economize o tempo no chuveiro

Apesar do conforto de um longo banho, o ideal é que não seja ultrapassado o tempo de 8 minutos. Ficar muito tempo embaixo do chuveiro pede demais o aparelho e desperdiça água e energia. É necessário monitorar o tempo do banho das crianças também, uma vez que a distração com brincadeiras promove o desperdício.

4. Controle ao alcance das mãos

O banho com a temperatura desejada do início ao fim é possível com os chuveiros eletrônicos, que oferecem controle ideal da temperatura e, consequentemente, economia. Podem ser encontrados modelos com haste prolongadora ao alcance das mãos, que permitem a escolha gradual e precisa da temperatura de forma rápida e simples.

“Com as temperaturas mais baixas e toda a família em casa, ninguém quer ficar sem o banho quente, afinal, o banho é o aliado perfeito para despertar ou após um longo dia de tarefas. Portanto, ficar atento às dicas simples que garantem a durabilidade dos equipamentos ajuda no consumo consciente de energia elétrica”, explica o engenheiro.

Por Caroline Baptista