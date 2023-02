Entenda a diferença entre perder peso e perder gordura

Ideia de peso total engana as pessoas e dificulta o emagrecimento saudável

Ter o hábito de se pesar na balança de “banheiro” é muito comum para muitos. Ainda hoje as pessoas têm a ideia de que peso total é um bom parâmetro para avaliar nossa composição corporal, porém, está longe de ser, de forma isolada, um método fidedigno.

Composição do corpo humano

Nosso peso corporal é composto basicamente pelos nossos músculos, ossos, vísceras e gorduras, além de água. Quando desejamos aumentar ou diminuir o peso, temos que ter em mente que basicamente o que modificará é nosso peso magro (músculos) ou gordo (gordura), visto que nossos órgãos e ossos tem uma variação ínfima nesse processo.

Métodos de avaliação corporal

Dito isso, o primeiro processo para termos a real situação da nossa composição corporal é fazer uma avaliação física. Os métodos mais comuns e acessíveis de avaliações são as por dobras cutâneas e bioimpedância. Essas avaliações são de extrema importância para seu nutricionista e preparador físico, pois a partir desses valores de massa magra e percentual de gordura, a dieta poderá ser calculada com maior precisão e servirá de parâmetro para mensurar a evolução do atleta.

Importância da avaliação corporal

Agora vamos exemplificar o porquê de não se basear somente no seu peso corporal. Vamos criar um cenário hipotético de um indivíduo de 80 kg, com 15% de gordura. Após 2 meses de ajuste alimentar e de treinos na bicicleta e de musculação, esse indivíduo notou que perdeu somente 1kg. Seria isso um sinal de perda de tempo? Não necessariamente.

Refazendo a avaliação física podemos constatar que ele perdeu 3 kg de gordura e ganhou 2 kg de massa magra, reduzindo seu percentual de gordura para 11,5%. Essa diferença vai totalizar apenas 1 kg de perda total de peso, porém sua composição corporal mudou totalmente.

Além disso, fatores como: nível de hidratação, período menstrual (no caso de mulheres), características da dieta, uso de medicamentos, disfunções metabólicas, entre outros, podem aumentar ou diminuir seu peso total devido ao acúmulo de líquidos no corpo. Portanto, não se baseie apenas no seu peso total, ele pode mascarar uma boa evolução para indivíduos que treinam.

Fique atento:

Normalmente quando se nota uma grande variação de peso total em um curto intervalo de tempo, principalmente em indivíduos sedentários, grande parte dessa perda é devido a diminuição da retenção hídrica, ou seja, a pessoa desincha, além de grande perda de massa magra, o que é fundamental se evitar.

