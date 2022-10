Entenda a diferença entre rosácea e melasma

Dermatologista explica o que causa e como prevenir essas manchas

É importante investigar as características das manchas na pele Imagem: Shutterstock

A exposição ao sol é um dos fatores que pode desencadear manchas na pele. No entanto, nem todas as manchas são iguais. Por isso, é fundamental investigar a origem e as características. A seguir, a dermatologista Betina Stefanello explica o que caracteriza a rosácea e o Melasma.

O que é a rosácea?

Alguns fatores aumentam a doença em quem tem predisposição, provocando facilmente a dilatação dos vasos sanguíneos, entre eles, cigarro, banho quente, ingestão de álcool, estresse e até o uso de corticoides.

Como prevenir a rosácea

Evite se expor ao sol e as mudanças bruscas de temperatura. Não tome banho na água quente, muito menos lave o rosto com água quente. Jamais se automedique, alguns remédios podem desencadear a doença.

Identificando os fatores que desencadeiam a rosácea

Em todo episódio de rosácea, tente relacionar os alimentos que ingeriu e os produtos que usou, para ver se são eles os responsáveis pelo aparecimento da doença.

Existem produtos específicos para o tratamento de rosácea (Imagem: Shutterstock)

Tratamento contra a rosácea

O tratamento contra a rosácea é tópico ou com uso de antibióticos via oral. Em alguns casos, usa-se a luz pulsada, pois ela ameniza o aspecto da rosácea, mas não pode agir sobre a causa do problema. Também são usados produtos com fórmulas hipoalergênicas e sem cheiro, para não sensibilizar ainda mais a pele. Existem ainda produtos específicos e calmantes.

O que é o melasma?

É uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também pode ser nos braços e colo. Afeta mais frequentemente as mulheres. Não há uma causa definida, geralmente é multifatorial. Muitas vezes, está relacionada ao uso de anticoncepcionais femininos, à gravidez e, principalmente, à exposição solar.

Tratamento contra o melasma

Os tratamentos variam, mas sempre compreendem orientações de proteção contra raios ultravioleta e à luz visível, que deve ser redobrada quando se inicia o tratamento. As terapias disponíveis são o uso de medicamentos tópicos e procedimentos para o clareamento. Dentre os procedimentos mais realizados estão os peelings e aplicações de microagulhamento e lasers. Contudo, é importante consultar um dermatologista para fazer o diagnóstico correto.

Especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.