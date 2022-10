Entenda a importância dos cuidados com a alimentação de crianças com artrite

Doença que causa inflamação nas articulações pode, indiretamente, influenciar no peso

A artrite é uma doença que pode influenciar no peso da criança Imagem: Shutterstock

A artrite é uma doença que causa inflamação nas articulações e, segundo Tatiana Molinas Hasegawa, médica reumatologista, é um problema do sistema imunológico, classificado como autoimune, e pode ser muito destrutivo. “É como se o organismo começasse a se atacar. O sistema imunológico, que foi feito para nos defender, começa a ver o sistema da articulação como inimigo”, explica.

Além disso, é um problema que progride rapidamente e pode afetar, inclusive, crianças. “Acomete crianças de ambos os sexos, entre 2 e 3 anos. Causa muita deformidade, é muito mais agressivo e pode estar presente em outras doenças autoimunes”, afirma a reumatologista.

Alterações no peso das crianças

É importante que a criança com artrite tenha acompanhamento médico (Imagem: Shutterstock)

Atenção com a alimentação

É importante ficar de olho na alimentação das crianças portadoras de artrite. De acordo com Solange Ventura, doenças crônicas demandam mais do corpo delas e criam a necessidade de ingestão de um número maior de calorias. No entanto, a criança pode ter falta de apetite quando se sente doente ou pode ter dificuldade para comer quando tem articulações doloridas ou mobilidade limitada.

A seguir, a nutricionista lista algumas dicas para ajudar a criança a se alimentar e manter o peso adequado.

Faça a criança comer em intervalos regulares e inclua lanches, mesmo quando ela não estiver com vontade.

Tente diminuir a quantidade de comida que a criança precisa ingerir, aumentando o conteúdo nutritivo de cada mordida ou gole. Por exemplo, adicione queijos, molhos e margarina às comidas e ofereça leite integral. Isto pode prevenir perda de peso e atraso do crescimento.

É necessário tomar cuidado para que a criança não ganhe peso em excesso, pois força as articulações dos joelhos, quadris e tornozelos.

Exercícios apropriados em conjunto com uma dieta balanceada podem ajudar a manter um peso normal.

Muitas crianças com artrite necessitam de quantidades maiores de cálcio e vitamina D para fortalecer os ossos.

Lembre-se que é importante que a criança com artrite tenha acompanhamento médico e consulte um nutricionista para elaborar o cardápio que atenda às necessidades dela.