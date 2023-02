Entenda a influência de Netuno nos 12 signos do zodíaco

Descubra como o planeta das emoções influencia a personalidade de cada nativo

Netuno está ligado às percepções e emoções Imagem: Shutterstock

Segundo a astróloga Bárbara Christan, Netuno representa o amor universal. Ele está ligado às emoções, percepções, ilusões e desilusões. Pode chegar trazendo confusão, desprendimento e vulnerabilidade, mas fortalece a criatividade, a imaginação e as habilidades mediúnicas. A seguir, ela conta como o planeta age em cada signo do zodíaco.

Áries

Muita agitação interna está presente na personalidade do ariano. Os nativos usam a impulsividade e a energia ariana para a espiritualidade. É preciso tomar cuidado com o egocentrismo, com a agressividade, com a inconstância e com o extremismo, principalmente religioso.

Touro

Transitam entre a imaginação e o idealismo de Netuno e a praticidade e o realismo de Touro nos relacionamentos amorosos e comerciais. É necessário tomar cuidado com a possessividade e com os ciúmes.

Gêmeos

São pessoas com grande habilidade na comunicação e na forma de expressar os sentimentos. Viagens, imigrações, aprendizados e trocas estão sempre presentes. A busca por experiências e novos amigos dificulta a criação de raízes e a manutenção das amizades.​

Câncer

A imaginação, a criatividade e a sensibilidade estão presentes nessas pessoas. São apegadas às raízes, à família e ao lar. São protetoras, especialmente com familiares e amigos próximos. Defendem as pessoas amadas com unhas e dentes.

Aventura e lealdade marcam as relações de Leão (Imagem: Shutterstock)

Leão

Aventura e lealdade marcam as relações de Leão, no entanto, decepções podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas com esse posicionamento. São dotadas de criatividade e muito ligadas às aparências, às paixões e às artes.​

Virgem

Como Netuno está em exílio neste signo, pode haver envolvimento demasiado com os problemas dos outros, absorvendo mais do que o necessário. São pessoas fortes, práticas e que demonstram o amor com ações no dia a dia.

Libra

São pessoas que prezam pela diplomacia. São cuidadosas e se importam profundamente com o bem-estar da sociedade. Acreditam que vale a pena lutar por um amor, desde que ele seja forte e não roube a liberdade que tanto ama.​

Escorpião

São pessoas nascidas em épocas de descobertas, transgressões e mudanças. São ligadas em tudo que é novo e fogem dos valores tradicionais. As artes são suas válvulas de escape e fuga da realidade.

Pessoas do signo de Sagitário são empáticas (Imagem: Shutterstock)

Sagitário

São pessoas companheiras, empáticas e religiosas. A expansão da consciência coletiva leva ao amadurecimento e à evolução mental e espiritual, sempre pautada na ética. Gostam do que é exuberante e brilhante.

Capricórnio

Essas pessoas têm dificuldade para se organizar com o véu de Netuno. O trabalho e a família são muito importantes, mas, diante dos obstáculos, tendem a desistir no meio do caminho. A persistência e a organização capricornianas podem ser prejudicadas. ​

Aquário

São pessoas visionárias e humanitárias. Buscam tornar o mundo um lugar melhor para todos. Possuem inspiração para quebrar paradigmas, reestruturar ideologias e renovar a forma de ser e estar no mundo. A rebeldia é uma qualidade forte, assim como a imaginação.​

Peixes

Domicílio do planeta, esse posicionamento favorece a sensibilidade, a busca e ascensão espiritual, a cura da humanidade e a doação. Os nativos tendem a se sentir deslocados diante das mazelas da humanidade; podem buscar refúgio nos vícios. O equilíbrio emocional vem da espiritualidade.